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孫穎莎、王曼昱畢業照 上海交大校友牆看得到了

中國新聞組／北京28日電
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孫穎莎（下排左一）、王曼昱（下排左二）身著學位服照片出現在上海交大安泰經管學院校...
孫穎莎（下排左一）、王曼昱（下排左二）身著學位服照片出現在上海交大安泰經管學院校友牆，攝於2026年6月27日。 （取材自澎湃新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：孫穎莎與王曼昱順利從上海交大畢業並拍下合影。
  • 重點二：兩人畢業照已登上安泰經管學院一樓校友風采牆。
  • 重點三：她們未來將赴清華大學繼續攻讀研究生學業。

孫穎莎、王曼昱近日順利從上海交通大學畢業，身穿學士服跟校長合影，畢業照也出現在上海交大安泰經管學院的校友牆上。

26日晚，中國男子游泳運動員費立緯在社交平台曬出畢業照，稱「交大把我畢業了」。照片中，多位運動員身穿學士服，與上海交通大學校長丁奎嶺合影。除費立緯本人外，照片中還包括女子乒乓球運動員孫穎莎、王曼昱，男子游泳運動員趙梁州、孫晨博，女子游泳運動員錢心安，男子賽艇運動員王宇洋等。幾人學士服上均繡有運動員姓名和「安泰經管學院」字樣。

澎湃新聞報導，在安泰經管學院樓看到，孫穎莎與王曼昱身著學士服的照片已登上學院一樓的校友風采展示牆，照片顯示，二人為2019級本科生、乒乓球奧運冠軍。

而孫穎莎、王曼昱的「下一站」也已確定，將赴清華大學繼續求學。據澎湃新聞此前報導，2025年9月16日，清華大學2026年社會科學學院接收優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生綜合考核名單公示，孫穎莎、王曼昱榜上有名。

據上海交大安泰經管學院官方微信，2025年新年第一天，孫穎莎、王曼昱曾受邀回到上海交大，以「青春有夢，『乒』出未來」為主題與同學們分享運動和求學生涯的心路歷程。二人坦言，雖然訓練與比賽日程緊張，但只要有空餘時間就會投入到課程學習中，而大學課程的學習也能夠正向影響競技訓練和比賽，帶來新的思考與視角。

就在2026年高考日，「上海交通大學」官方視頻號發布宣傳片，孫穎莎、王曼昱、費立緯、王宇洋等還身著學士服出鏡，喊話「真的建議報考上海交通大學」。

中國男子游泳運動員費立緯在社交平台曬出畢業照，照片中，多位運動員身穿學士服，與上...
中國男子游泳運動員費立緯在社交平台曬出畢業照，照片中，多位運動員身穿學士服，與上海交通大學校長丁奎嶺合影。除費立緯本人外，照片中還包括女子乒乓球運動員孫穎莎、王曼昱等 （取材自澎湃新聞）

精華 FAQ

  • 兩人近日順利從上海交通大學畢業，身穿學士服與校長丁奎嶺合影，相關畢業照也由同校運動員費立緯在社群平台分享。

  • 澎湃新聞指出，孫穎莎與王曼昱的照片已登上安泰經管學院一樓的校友風采展示牆，照片上也標示她們為2019級本科生。

  • 根據先前公示，孫穎莎與王曼昱已列入清華大學2026年社會科學學院接收優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生名單，下一站是清華。

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