AI發展強大後盾／中「人造太陽」新突破 拚2030年發電

「人造太陽」項目兩套聚變堆關鍵超導磁體先後完成研製驗收與滿參數測試。圖為6月27日，項目組成員和驗收組專家與聚變堆環向場超導磁體合影。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國聚變堆關鍵超導磁體完成驗收，BEST邁向2030發電演示。

中國聚變堆關鍵超導磁體完成驗收，BEST邁向2030發電演示。 重點二： CRAFT核心部件100%國產化，性能指標達國際領先水準。

CRAFT核心部件100%國產化，性能指標達國際領先水準。 重點三：中國聚變形成國家隊、民企協同格局，支撐AI時代能源需求。

科幻小說「三體」中出現的「人造太陽」技術，又稱「核聚變能」，它被寫入國家「十五五」規畫綱要，並列入未來產業重點方向。昨日，國家重大科技基礎設施「聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施（CRAFT）」取得最新進展。最大超導部件、100%國產化的環向場磁體昨日完成最後製備工藝並通過專家驗收，是當前全球尺寸最大核聚變堆超導磁體；意味著合肥「人造太陽」裝置BEST距離2030年實現發電演示的目標愈來愈接近。

央視報導，目前，中國聚變領域形成「國家隊引領、民企補位、多元協同」的獨特格局。以中國科學院合肥物質科學研究院的「東方超環」（EAST）和位於成都中核集團「中國環流三號」為代表的先進托卡馬克裝置，構成科學前沿探索的「主力軍」。正在建設中的CRAFT，致力於聚變關鍵技術研發與驗證，為工程化落地提供核心支撐；合肥緊湊型聚變能實驗裝置（BEST）作為下一代「人造太陽」的工程驗證平台，力爭2030年實現發電演示。

在BEST的未來托卡馬克主機系統安裝區域，1億攝氏度的高溫等離子體要與零下269攝氏度的低溫共同存在一個罐體裡面。環向場（Toroidal Field，TF）磁體是聚變堆最重要的部件之一，承擔著對高溫等離子體「約束」作用。聚變堆超大型超導磁體須在極低溫、大電流、強輻射、高應力等極端條件下，穩定可靠運行60年。中國CRAFT的TF磁體體積，相當於位處法國南部國際熱核聚變堆ITER TF磁體的1.3倍，儲能為ITER TF磁體的3倍，是世界上最大聚變堆超導磁體，各項性能指標達到國際領先水平。

昨日通過專家驗收的環向場磁體，長21米、寬12米、高3.3米，總重量達582噸，看起來形似字母D，16塊同款環向場磁體將共同組合搭建，形成完整的環向磁場。「它的功能是約束等離子體，使等離子體在真空室內，不打在壁上，它的磁場強度跟將來等離子體需要的溫度和密度是相關聯的。16個線圈組成環，會產生6.5特斯拉的磁場。」

中國科學院合肥物質院等離子體所研究員武玉指出。這一項目歷時6年，經過設計、預研、研製、測試等一系列關鍵環節，最終實現100%國產化。項目申請授權專利47項，制定標準25項。

香港大公報報導，中國「人造太陽」關鍵技術實現突破，核心技術實現國產化，多項關鍵性能指標躋身國際領先水平。中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英表示，這兩項關鍵突破正是打通核聚變商業化最後一公里的關鍵工程節點。AI時代，作為終極零碳能源的核聚變能，有望破解算力時代的電力約束，成為中國數字產業競爭的核心制勝法寶。

何謂「人造太陽」

核聚變，是利用原子核聚變反應產生能量。人類最早發現的核聚變反應是太陽內的核反應，它不斷地向外輻射能量，向地球輸送能源。因此，核聚變也被看作宇宙能源。由於受控核聚變裝置的基本物理原理與太陽內部核反應的機理相仿，獲稱「人造太陽」。（資料來源：香港文匯報）

高溫超導中心螺管線圈磁體。（取材自央視）