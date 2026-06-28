我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

阿根廷小組賽3連勝 世界盃32強出爐

世界盃奇兵／維德角足協感謝中國 計畫安排友誼賽

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
維德角足協副主席保羅·桑托斯。（取材自羊城晚報）
維德角足協副主席保羅·桑托斯。（取材自羊城晚報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：維德角首次闖世足即逼平西班牙與烏拉圭，爆冷成全球焦點。
  • 重點二：足協副主席感謝中國援建醫療與體育合作，並盼賽後踢友誼賽。
  • 重點三：維德角強調青訓與長期規畫，認為足球小國也能靠扎實培養崛起。

首次參加世界盃、全國人口僅50餘萬的西非島國維德角國家隊接連製造驚喜——首戰逼平世界冠軍西班牙，次戰斬獲隊史世界盃首球，並以2:2再度逼平世界冠軍烏拉圭。這條來自非洲的「藍鯊」瞬間成為全球焦點。維德角震撼世界足壇後，該國足協副主席感謝中國大力援建設施，並稱世界盃後計畫和中國隊踢友誼賽。

羊城晚報報導，維德角足協副主席保羅·桑托斯表示，足協共10人，一名主席、九名副主席。但一線執行團隊很小，本次世界盃負責統籌工作的只有5人——後勤、行政、裝備管理，一人身兼數職。球隊有專職教練組和醫療團隊，但足協本部人力和資金十分有限，預算和歐美強隊相差千倍。

保羅·桑托斯感謝中國的無償援助，表示維德角和中國關係十分友好，中國駐維德角大使館是維德角最重要的合作外交機構之一，兩國醫療合作也很緊密。中國援建了兩座醫院，無償援助大批醫用物資，常年有中國醫療隊在當地診療。日前，維德角總統還與中國駐維德角大使共進晚餐，敲定世界盃後安排中維國家隊友誼賽。「當地華人商圈、零售從業者也和我們深度合作，市面上絕大多數維德角國家隊球衣都由當地華商供應。華人是我們的摯友、兄弟。」

針對有哪些經驗可以分享給中國男足的提問，保羅·桑托斯認為，足球發展必須走可持續路線，根基在於本土青訓。很多國家重金引進大牌球星，卻忽視青少年梯隊和本土青訓體系，缺乏長期規畫。

維德角十年前啟動青訓，如今隊內五名主力都是當年培養的。沒有捷徑、沒有奇蹟，唯有周密規畫和埋頭苦幹，給青少年球員良好成長環境，成績自然水到渠成。

如今，維德角不僅被世界所看到，還成為其他「足球小國」的榜樣，正如維德角隊主帥布比斯塔所說的那樣，維德角參與世界盃的經歷將激勵其他小球隊，讓他們相信自己也能做到。現在，維德角隊已經走進了淘汰賽，1/16決賽他們將向梅西帶領的衛冕冠軍阿根廷隊發起挑戰，這也讓他們會被更多人所看到。

精華 FAQ

  • 維德角首次參加世界盃便連續爆冷，先逼平西班牙，再攻入隊史世界盃首球並與烏拉圭踢成2比2，因而迅速成為全球焦點與足球小國典範。

  • 維德角足協副主席指出，中國長年提供醫療援助與物資，還援建兩座醫院並派駐醫療隊，且與當地華商合作密切，雙方關係十分友好。

  • 保羅·桑托斯認為，足球發展沒有捷徑，關鍵在於可持續的長期規畫與本土青訓；維德角十年前啟動培養，如今多名主力正是當年青訓成果。

世界盃 維德角

上一則

駕駛橡皮艇出逃… 中國異議人士董廣平 自韓飛抵加拿大

下一則

「粵車南下」預約超2倍 香港酒店商場研增停車位

延伸閱讀

世界盃／維德角崛起之路 非洲小國如何成「不敗」勁旅　

世界盃／維德角崛起之路 非洲小國如何成「不敗」勁旅　
WSJ：中國踢不進世界盃 習近平3大足球夢無一實現

WSJ：中國踢不進世界盃 習近平3大足球夢無一實現

世界盃／黑馬維德角連三戰不敗 踢平沙國晉級32強寫歷史

世界盃／黑馬維德角連三戰不敗 踢平沙國晉級32強寫歷史
世界盃／締造最迷你國晉級紀錄 維德角門將：我們每個人都是戰士

世界盃／締造最迷你國晉級紀錄 維德角門將：我們每個人都是戰士

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
一架小型飛機26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，一名北京市民27日行經事故地點周邊時，對明顯可見撞擊痕跡的大樓拍照。（記者陳宥菘／攝影）

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

2026-06-27 09:22
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30

超人氣

更多 >
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...