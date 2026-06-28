世界盃奇兵／維德角足協感謝中國 計畫安排友誼賽

維德角足協副主席保羅·桑托斯。（取材自羊城晚報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 維德角首次闖世足即逼平西班牙與烏拉圭，爆冷成全球焦點。

維德角首次闖世足即逼平西班牙與烏拉圭，爆冷成全球焦點。 重點二： 足協副主席感謝中國援建醫療與體育合作，並盼賽後踢友誼賽。

足協副主席感謝中國援建醫療與體育合作，並盼賽後踢友誼賽。 重點三：維德角強調青訓與長期規畫，認為足球小國也能靠扎實培養崛起。

首次參加世界盃 、全國人口僅50餘萬的西非島國維德角 國家隊接連製造驚喜——首戰逼平世界冠軍西班牙，次戰斬獲隊史世界盃首球，並以2:2再度逼平世界冠軍烏拉圭。這條來自非洲的「藍鯊」瞬間成為全球焦點。維德角震撼世界足壇後，該國足協副主席感謝中國大力援建設施，並稱世界盃後計畫和中國隊踢友誼賽。

羊城晚報報導，維德角足協副主席保羅·桑托斯表示，足協共10人，一名主席、九名副主席。但一線執行團隊很小，本次世界盃負責統籌工作的只有5人——後勤、行政、裝備管理，一人身兼數職。球隊有專職教練組和醫療團隊，但足協本部人力和資金十分有限，預算和歐美強隊相差千倍。

保羅·桑托斯感謝中國的無償援助，表示維德角和中國關係十分友好，中國駐維德角大使館是維德角最重要的合作外交機構之一，兩國醫療合作也很緊密。中國援建了兩座醫院，無償援助大批醫用物資，常年有中國醫療隊在當地診療。日前，維德角總統還與中國駐維德角大使共進晚餐，敲定世界盃後安排中維國家隊友誼賽。「當地華人商圈、零售從業者也和我們深度合作，市面上絕大多數維德角國家隊球衣都由當地華商供應。華人是我們的摯友、兄弟。」

針對有哪些經驗可以分享給中國男足的提問，保羅·桑托斯認為，足球發展必須走可持續路線，根基在於本土青訓。很多國家重金引進大牌球星，卻忽視青少年梯隊和本土青訓體系，缺乏長期規畫。

維德角十年前啟動青訓，如今隊內五名主力都是當年培養的。沒有捷徑、沒有奇蹟，唯有周密規畫和埋頭苦幹，給青少年球員良好成長環境，成績自然水到渠成。

如今，維德角不僅被世界所看到，還成為其他「足球小國」的榜樣，正如維德角隊主帥布比斯塔所說的那樣，維德角參與世界盃的經歷將激勵其他小球隊，讓他們相信自己也能做到。現在，維德角隊已經走進了淘汰賽，1/16決賽他們將向梅西帶領的衛冕冠軍阿根廷隊發起挑戰，這也讓他們會被更多人所看到。