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12秒99… 吳艷妮田錦賽奪冠 0.01秒擠掉林雨薇

中國新聞組／北京28日電
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吳艷妮繼2024年、2025年全國田徑冠軍賽登頂之後，連續第三年在日照賽場斬獲該...
吳艷妮繼2024年、2025年全國田徑冠軍賽登頂之後，連續第三年在日照賽場斬獲該項目金牌。 （取材自大眾新聞·海報新聞）

▲ 影片來源：YouTube平台＠D_NEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

2026年全國田徑錦標賽女子100米欄昨晚決賽，吳艷妮跑出12秒99（逆風0.7米/秒），以0.01秒的優勢力壓13秒00的林雨薇奪冠。姜李韻喆13秒04獲得季軍，劉景揚13秒07第四，前四名均刷新賽季最佳。前半程保持領先的莫家蝶在後半程摔倒，未能跨越所有欄架。

紅星新聞報導，作為中國田徑I級頂級賽事，本屆大賽匯聚全國31支代表隊、約900名田徑健兒，在70餘項賽事中展開巔峰較量。與往屆不同，本屆冠軍賽是名古屋亞運會田徑項目最關鍵、最直接的選拔主戰場，每一場比賽都直接關係著運動員的亞運征程。

憑藉本場賽季最佳表現，吳艷妮成功鎖定名古屋亞運會參賽資格。

吳艷妮受訪。（視頻截圖）
吳艷妮受訪。（視頻截圖）

據直播日照，吳艷妮賽後感謝了觀眾，拿下冠軍但仍有遺憾，「這次沒有跑得好，但是也拿了冠軍，我後面會越來越好的。」

此外，吳艷妮還聊到預賽前的趣事，稱賽前睡過頭，直接素顏上場，準備活動做到一半就去比賽了。

昨日，吳艷妮在女子100米欄預賽中以13秒12的成績獲得預賽第一，順利晉級決賽。

吳艷妮，1997年7月出生於四川省自貢市富順縣，中國女子田徑運動員，主攻女子100米欄，效力於四川田徑隊和中國國家田徑隊。吳艷妮在2025南京世界田聯室內錦標賽女子60米欄半決賽中，以8秒01的成績創造了新的全國紀錄。吳艷妮的女子100米欄個人最好成績（PB）為12秒74，創造於2024年全國田徑冠軍賽。

吳艷妮（左）、林雨薇、劉景揚、莫家蝶等齊聚賽道，賽場競爭張力拉滿。（取材自大眾新...
吳艷妮（左）、林雨薇、劉景揚、莫家蝶等齊聚賽道，賽場競爭張力拉滿。（取材自大眾新聞·海報新聞）

精華 FAQ

  • 她在決賽跑出12秒99，並以0.01秒的微弱優勢擊敗跑出13秒00的林雨薇奪冠，前四名也都刷新了各自的賽季最佳成績。

  • 因為本屆賽事不只是全國頂級田徑賽，更是名古屋亞運會田徑項目的關鍵選拔主場，每場比賽都直接關係到運動員能否取得參賽資格。

  • 她賽後感謝觀眾並坦言自己這次沒有跑好，但仍拿到冠軍；她也提到預賽時睡過頭，幾乎素顏上場，準備活動做到一半就去比賽。

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