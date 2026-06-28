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兒用1根繩拴腦梗父跑步「天氣好每天都跑」 出現奇跡了

中國新聞組／北京28日電
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父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）
父子倆一邊跑，一邊擺臂。（取材自都市快報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：父親腦梗癱瘓後，兒子朱紹紅自學照護與復健。
  • 重點二：因負擔不起機構與護工費，他在車間地鋪陪護父親。
  • 重點三：繩拴跑步影片爆紅，父親已能自理生活並部分停藥。

「一根繩子，兩個背影」，浙江平湖一對父子跑步視頻感動全網：父親腦梗癱瘓，兒子一邊上班一邊照顧，晚上一根繩子拴在兩人腰間，跑步鍛鍊。

▲ 影片來源：YouTube平台＠blueberrytv750（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

都市快報報導，一想到去年父親重病的日子，38歲的朱紹紅直撓頭。去年年初，急性腦梗帶走了父親的言語能力，大小便失禁，四肢癱瘓。醫師說，大概率長期臥床，不可逆。

「聽到這消息，我人都麻了。」朱紹紅說。去專業康復機構，每個月幾千元，負擔不起，請護工想都不用想，「每月3000元的房貸，兩個女兒要養，已經很吃力了」。

朱紹紅一咬牙，自己來。他把父親帶進了箱包廠的車間，在自己操作的縫紉機邊打了一個地鋪，踩著縫紉機，時不時看看，給父親翻身、擦洗、按摩。「最多的時候，一天換十幾次尿不濕。」

照顧癱瘓病人，最折磨人的往往不是體力透支，而是那種「一眼望不到頭」的窒息感。朱紹紅說，「我絕不能讓他這麼一直躺著」。

據報導，朱紹紅時刻關注父親的動態，意識轉好，能意識到大小便，會喊會叫，能清晰地說完整的句子，手腳能活動。從餵飯到能自己咀嚼……「只要看到一點好的苗頭，我都把這些『成績』鞏固突破。」

一家人吃晚飯，老爺胃口不錯。（取材自都市快報）
一家人吃晚飯，老爺胃口不錯。（取材自都市快報）

父親一天天好起來，一年時間經歷了平躺、半靠、坐著、站立、扶牆走、攙著走、獨立行走。「到後面，他能拿著笤帚，幫工廠裡搞搞衛生。」

今年剛過完年，朱紹紅想擴大成果，帶父親跑步，「也不只是蠻幹，現在互聯網這麼發達，康復治療的推拿、飲食、運動，我都網上查資料，一邊學一邊幹」。

朱紹紅給我看他和父親跑步的軌跡記錄，一小時6公里的配速，「只要天氣好，每天都跑」。

路燈下，老人面色紅潤，出一身汗，沒有氣喘吁吁，步伐均勻。

老爺給記者示範舉啞鈴。（取材自都市快報）
老爺給記者示範舉啞鈴。（取材自都市快報）

朱紹紅說，「恢復得蠻好，跑步效果好，他73歲，和正常老人沒差別，除了洗澡摔著要幫他之外，生活上完全自理。能出門溜達，能煮飯，部分藥物也停用了」。

朱紹紅和老婆平日會發發抖音，記錄日常，「一根繩子，兩個背影」的視頻火了，上千萬瀏覽量，近40萬點讚。

說到有情有義，朱紹紅老婆開口了，「記者，告訴你一件事，其實我老公並非親生，老爺子行善積德，人家生了孩子不要，他是撿來的……」

「說這些做什麼？」朱紹紅說，「生恩不如養恩，只是我能力不夠，不能給爸爸更好的……」

朱紹紅家樓下開美髮店的譚大姐說：「我開業三年，從沒見過朱紹紅家人理髮，他都自己給他爸剃頭，他老婆從不燙頭剪頭，很節約。他的視頻在網上火了，我在評論區評論，這是我樓上的鄰居，真人真事。」

只要天氣好，每天跑，一小時五、六公里。（取材自都市快報）
只要天氣好，每天跑，一小時五、六公里。（取材自都市快報）

精華 FAQ

  • 父親去年初急性腦梗後失去言語能力，且大小便失禁、四肢癱瘓。醫師曾判斷大概率長期臥床，恢復機會很低，屬於難以逆轉的狀況。

  • 因為專業康復每月要幾千元，護工費也負擔不起；他自己還有房貸與兩個女兒要養，所以決定親自照顧父親，在工作之餘兼做復健。

  • 父親已能獨立行走、出門溜達、煮飯，部分藥物也停用，生活大致自理。父子以繩相拴跑步的畫面溫暖動人，因此在網路上迅速走紅。

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