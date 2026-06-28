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清華大學校長送別本科生 12分鐘畢業寄語 提23次AI

中國新聞組／北京28日電
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送別本科生，清華校長12分鐘寄語提了23次AI。（取材自北京日報）
送別本科生，清華校長12分鐘寄語提了23次AI。（取材自北京日報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：清華校長李路明畢業致辭十二分鐘提及AI二十三次。
  • 重點二：他勉勵畢業生擁抱變革，成為智能時代引領者。
  • 重點三：北大程樂松幽默致詞破圈，被讚沒有爹味說教。

中國兩大名校清華大學、北京大學近日分別舉行的畢業典禮。清華大學校長李路明在對本科生的12分鐘畢業寄語中，光AI（人工智能）這個字就提了23次，勉勵在人工智能時代，很多能力依然必須通過親身訓練、「走一遍艱苦的路」才能真正形成。北大哲學系主任程樂松直白且幽默的畢業致辭也刷屏，一句「畢竟我們是演技純熟的老登」，讓畢業生和多個媒體讚他是「沒有爹味說教」的畢業季現象級發言。

據北京日報報導，6月27日，清華大學3460名2026屆本科生畢業。校長李路明的畢業寄語中，「人工智能」一詞高頻出現。他說，作為青年一代的佼佼者，在智能時代發揮什麼樣的作用、扮演怎樣的角色，已成為這一代人繞不開的必答題。他給出自己的回答：擁抱變革，爭做智能時代的引領者。創新能力是關鍵。

「把思考完全外包給大模型，看似簡捷高效，實則可能導致認知能力弱化，喪失探索動力；唯有夯實基礎，保持思辨的主動性，才能在人機協同中充分延伸自身能力的邊界，成就無限可能」，他說，清華學生要學編程，要在掌握基本編程能力的基礎上，成長為能夠理解、駕馭人工智能，並引領其發展的拔尖創新人才。

「做智能時代的引領者，人文情懷是底色」，李路明表示，技術決定我們能走多遠，人文引導我們走向何方，希望畢業生推動「以人為本、智能向善」，讓智能時代始終有人文的溫度。

另據光明日報，當大多數畢業致辭還在「前程似錦」的形容詞堆裡打轉時，北京大學哲學系主任程樂松的一篇致辭直接破圈。

「我們這些不得不參加一年一度的畢業致辭作文大賽的老師們正在經歷深刻的焦慮和恐慌：一邊努力掩飾著將心腹大患禮送出境的竊喜，一邊裝出戀戀不捨來、加上手裡端著爹味十足且毫無營養的心靈雞湯，這些都不會讓我們真正焦慮，畢竟我們是演技純熟的老登。真正讓我感到坐立不安的是，年度作文總要求層出不窮的新詞，在同行之間為賦新詞強說愁的內卷、和該死的虛榮心和勝負欲才是真正讓人破防的考驗」，程樂松表示。

多家媒體評論指出，程樂松把畢業致辭比作「一年一度的作文大賽」，坦言老師們的焦慮不在於裝不捨，而在於「同行內卷」和「為賦新詞強說愁」的虛榮心，稱其是沒有套路化的祝福，沒有爹味十足的說教，一開場就是「王炸」，成為畢業季現象級發言。

北大程樂松畢業致辭刷屏：「畢竟我們是演技純熟的老登」。（取材自光明日報）
北大程樂松畢業致辭刷屏：「畢竟我們是演技純熟的老登」。（取材自光明日報）

精華 FAQ

  • 李路明在十二分鐘致辭中多次提到人工智能，提醒畢業生不能把思考完全外包給大模型，仍要夯實基礎、保持思辨主動性，才能在人機協同中擴展能力邊界。

  • 他認為青年一代應主動擁抱變革，爭做智能時代的引領者，不只會使用AI，還要理解、駕馭並推動其發展，成為具備創新能力的拔尖人才。

  • 程樂松把畢業致辭形容成作文大賽，直言老師也有焦慮與內卷，還自嘲是演技純熟的老登，語氣幽默真誠，因沒有套路化說教而迅速破圈。

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