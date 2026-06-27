10倍備貨仍秒空 大疆Pocket 4P遭惡意囤貨 警方採刑事措施

大疆（DJI）首款搭載雙物理主攝的口袋雲台相機「Osmo Pocket 4P」23日正式開售。(取材自新華日報)

AI摘要 文章摘要整理： 大疆Pocket 4P開售後迅速被搶空，大疆強調備貨已較前代大增近十倍，並報案追查惡意囤貨黃牛，警方已採取刑事措施。

大疆（DJI）首款搭載雙物理主攝的口袋雲台相機「Osmo Pocket 4P」23日正式開售，因其主打電影機質感與哈蘇色彩調校，在京東、淘寶 等多個電商 平台一上線便被「秒空」，線下門店也排起長龍。針對大眾質疑的「飢餓營銷」傳言，大疆26日回應，強調首批備貨量已比前代提升近10倍，並透露已向公安機關報案，警方日前已對涉嫌惡意囤貨的「黃牛」團伙採取刑事強制措施。

綜合長安街知事、瀟湘晨報報導，發售當晚，大量消費者抱怨「連支付頁面都沒進去就沒貨了」，大疆Pocket 4P開售秒沒等詞條迅速衝上熱搜。實體門店同樣供不應求，長沙大疆授權體驗店店員表示，目前門店毫無現貨，預訂排隊人數已超過180位，消費者若現在預訂，現貨到店時間大約需要等待五至六周。

面對市場搶購亂象與飢餓營銷的質疑，大疆方面澄清，Osmo Pocket 4系列的首批備貨對比前代產品Osmo Pocket 3提升近10倍，但市場需求依然遠超預期。大疆更直指「秒空」背後有不法操縱，經技術溯源，已成功鎖定部分黃牛團伙。經警方初步偵查，該團伙涉嫌利用虛擬號碼、虛擬IP等違法手段惡意攻擊、破壞大疆商城的正常購買秩序，目前多人已被採取刑事強制措施。

大疆對此發出嚴正聲明：「我們對『黃牛』惡意囤貨、倒賣等擾亂正常購買秩序的行為堅持『零容忍』態度，將進一步完善平颱風控機制。」大疆同時表示，目前正在全力推進生產和補貨，會盡快保障產品供應。

在供需失衡的催化下，二手市場的炒作情緒高漲。官方定價3799元(人民幣，以下同)的標準套裝與4299元的Vlog套裝，在二手平台上的成交價一度被炒至逼近5000元，價差最高超三成。儘管隨著首發熱度釋放，市場均價已開始小幅回落，但目前各平台的二手溢價與租賃服務依然熱絡，Pocket 4P的市場高溫預計仍將持續一段時間。