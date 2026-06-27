我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／特羅薩德梅開二度、盧卡庫傳射建功 比利時大勝紐西蘭晉級

世界盃／伊朗絕殺不算與埃及戰和 南韓晉級之路只剩最後一口氣

10倍備貨仍秒空 大疆Pocket 4P遭惡意囤貨 警方採刑事措施

中國新聞組╱北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大疆（DJI）首款搭載雙物理主攝的口袋雲台相機「Osmo Pocket 4P」2...
大疆（DJI）首款搭載雙物理主攝的口袋雲台相機「Osmo Pocket 4P」23日正式開售。(取材自新華日報)

AI摘要

文章摘要整理：

大疆Pocket 4P開售後迅速被搶空，大疆強調備貨已較前代大增近十倍，並報案追查惡意囤貨黃牛，警方已採取刑事措施。

大疆（DJI）首款搭載雙物理主攝的口袋雲台相機「Osmo Pocket 4P」23日正式開售，因其主打電影機質感與哈蘇色彩調校，在京東、淘寶等多個電商平台一上線便被「秒空」，線下門店也排起長龍。針對大眾質疑的「飢餓營銷」傳言，大疆26日回應，強調首批備貨量已比前代提升近10倍，並透露已向公安機關報案，警方日前已對涉嫌惡意囤貨的「黃牛」團伙採取刑事強制措施。

綜合長安街知事、瀟湘晨報報導，發售當晚，大量消費者抱怨「連支付頁面都沒進去就沒貨了」，大疆Pocket 4P開售秒沒等詞條迅速衝上熱搜。實體門店同樣供不應求，長沙大疆授權體驗店店員表示，目前門店毫無現貨，預訂排隊人數已超過180位，消費者若現在預訂，現貨到店時間大約需要等待五至六周。

面對市場搶購亂象與飢餓營銷的質疑，大疆方面澄清，Osmo Pocket 4系列的首批備貨對比前代產品Osmo Pocket 3提升近10倍，但市場需求依然遠超預期。大疆更直指「秒空」背後有不法操縱，經技術溯源，已成功鎖定部分黃牛團伙。經警方初步偵查，該團伙涉嫌利用虛擬號碼、虛擬IP等違法手段惡意攻擊、破壞大疆商城的正常購買秩序，目前多人已被採取刑事強制措施。

大疆對此發出嚴正聲明：「我們對『黃牛』惡意囤貨、倒賣等擾亂正常購買秩序的行為堅持『零容忍』態度，將進一步完善平颱風控機制。」大疆同時表示，目前正在全力推進生產和補貨，會盡快保障產品供應。

在供需失衡的催化下，二手市場的炒作情緒高漲。官方定價3799元(人民幣，以下同)的標準套裝與4299元的Vlog套裝，在二手平台上的成交價一度被炒至逼近5000元，價差最高超三成。儘管隨著首發熱度釋放，市場均價已開始小幅回落，但目前各平台的二手溢價與租賃服務依然熱絡，Pocket 4P的市場高溫預計仍將持續一段時間。

精華 FAQ

  • 文章指出，Pocket 4P因主打電影機質感與哈蘇色彩調校，上市後在電商與線下門店都出現搶購潮；同時還有黃牛疑似利用虛擬號碼與虛擬IP干擾購買，放大了供需失衡。

  • 大疆表示，Pocket 4系列首批備貨量已比前代產品提升近十倍，並非刻意限量營銷；但由於市場需求仍超預期，加上部分不法囤貨行為，才導致消費者普遍感到買不到。

  • 大疆已向公安機關報案，警方經初步偵查後，對涉嫌利用虛擬號碼、虛擬IP惡意攻擊並破壞購買秩序的團伙，已多人採取刑事強制措施，後續也將持續追查。

電商 淘寶

上一則

唐餅不老 香港幾代人集體記憶 推減油糖、卡通造型吸新一代

下一則

粵片紅星17歲風靡亞洲 苗金鳳兩度失婚80歲驚傳逝世

延伸閱讀

京東618檔期 3C數位、AI智慧品牌同比增100%

京東618檔期 3C數位、AI智慧品牌同比增100%
單身狗救星？全球首款「超仿生」機械情人來了

單身狗救星？全球首款「超仿生」機械情人來了
是「迪小儂」不是「迪卡儂」中國大批消費者買到廉價仿品

是「迪小儂」不是「迪卡儂」中國大批消費者買到廉價仿品
特斯拉沒被撬 30萬現金卻不見 滬警揪車主1疏失、3小時破案

特斯拉沒被撬 30萬現金卻不見 滬警揪車主1疏失、3小時破案

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
一架編號為B-12PP的小型飛機今（26）日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。（美聯社）

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

2026-06-26 10:54
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
郭斌臨畢業之際，與張龍在學校合影留念。(湖北日報)

山西挖眼案盲童長大了 郭斌721高分全國第一將攻雙學位

2026-06-23 20:53

超人氣

更多 >
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作
送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門
4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言