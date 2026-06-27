每周日被逼大掃除4層自建房 杭州人夫崩潰 網：明明凡爾賽

杭州蕭山一名年輕人在網路上發文訴苦，指出妻子將每周日進行全屋深度大掃除定為「家規」；示意圖。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 杭州蕭山一名年輕人抱怨，妻子把每周日全屋深度大掃除列為家規，四層自建房清潔負擔過重，夫妻因此爭吵不斷，網友看法兩極。

每到周末，本該是上班族放鬆的時刻，卻成了浙江杭州蕭山一名年輕人揮之不去的噩夢。近日，這名小夥子在網路上發文訴苦，指出妻子將每周日進行全屋深度大掃除定為「家規」，強大的勞動強度堪比過年，夫妻兩人為此爆發多次激烈爭吵卻始終毫無結果，讓他徹底崩潰，無奈表示現在只想消極「躺平」。

大河報報導，這對夫妻皆為上班族並育有一子，平時居住在四層樓的農村自建房中，主要活動區域在三樓。然而，妻子追求「一塵不染」的極致秩序感，堅持每周日必須大掃除。清潔範圍從三樓一路延伸到一樓，不僅門窗和櫃子要反覆擦拭兩至三遍，地板也至少要拖三遍，每次打掃下來動輒耗時五到六個小時。

丈夫在文中坦言，自己本身是個愛乾淨也願意分擔家務的人，但如此高強度的打掃要求實在讓他吃不消。他無奈地抱怨道：「不參與會被罵，做得不乾淨也會被罵。」他認為日常保持基本整潔即可，家是拿來放鬆的，而不是用來「應付年終檢查」的樣板間。

由於妻子強行將清潔標準拉到最高，導致雙方多次溝通無果，丈夫最終在身心俱疲下選擇放棄抵抗。

事件曝光後，在網路上掀起熱烈討論，網友們的看法不一。有人認為光看文字就覺得累，直言妻子的行為「接近強迫症或者重度潔癖」，「兩個方法。要不換房子？要不換媳婦兒？」但也有另一派網友認為，愛乾淨並沒有錯，妻子只是希望家裡維持乾淨。此外，還有部分網友笑稱這根本是「凡爾賽」的炫耀文，調侃道：「四層的豪宅是多少人夢寐以求的家。」

針對這對夫妻的家務困境，眾多網友與專家紛紛獻策。許多人建議可以購置掃地機器人、洗地機等智慧家電來解放雙手，或是索性從大面積的自建房搬走，換住百來坪的大平層以減輕保潔痛點。也有網友為其算了一筆帳，指出蕭山當地四層自建房全屋大掃除一次約200至300元人民幣，建議直接請保潔阿姨。不過，目前該名小夥子表示暫無對策，夫妻倆仍需重新商量彼此都能接受的標準，重構家務共識。