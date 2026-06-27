「我們正經歷流量祛魅」…官媒批主持人開唱沒實力出圈 點名謝娜？

謝娜演唱會門票售罄。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 謝娜由成都首場「僅此一場」專場轉為全國巡演，引發收割流量與割韭菜爭議；人民日報與浙江宣傳接連評論，批評情懷包裝下的商業套利。

中國女主持人謝娜跨界辦全國巡演「割韭菜」爭議愈演愈烈，除大批網民反彈質疑謝娜 「撈金」而發起抵制，官媒也陸續發文批評，繼日前的「浙江宣傳」之後，黨媒人民日報24日發布題為「我們正經歷一場流量祛魅」評論迅速衝上熱搜，文中雖未點名，但犀利指出：「沒有實力的出圈，終有一天可能會出事」，輿論定調黨媒批謝娜「無實力收割流量」，謝娜如何回應引發關注。

今年5月，謝娜宣布在成都舉辦個人首場專屬演唱會，指自己傾力打造並非商業考量，「僅此一場」是以誠意回饋長期陪伴的觀眾，只為不留人生遺憾，迅速引發廣泛共情，成都站門票上線即遭秒光，超10萬網友守候搶購。不料，謝娜旋即官宣啟動全國巡迴計畫，首站北京單張票價區間設定為380元（人民幣，下同）至1180元，已全面對標華語樂壇一線實力唱將的標準價位。

消息發布後，網路輿論瞬間沸騰。「說好『僅此一場』，只為完成心願，怎麼轉頭就成了商業巡演？」、「這是把觀眾當韭菜收割？」更多質疑在她的現場駕馭能力與缺乏歌唱實力，迅速演化為覆蓋全平台的聯合抵制，不少網民發起抵制。

隨著事態層層推進，主流權威媒體開始密集發聲。6月19日，「浙江宣傳」率先刊發評論指出，觀眾從未排斥藝人勇敢跨界、追逐夢想，真正令大眾反感的，是以情懷為包裝、拿真誠當遮羞布，行資本套利之實的行為。靠透支公眾信任換來的短期流量泡沫，終將隨熱度退潮而徹底消散。

6月24日，「人民日報」旗下「人民銳評」推出「我們正經歷一場流量祛魅」專題評論，措辭鋒利，全文未點名具體人物，但犀利剖析當前文娛產業突出矛盾：「部分流量型藝人依託長期積累的國民認知優勢穩固地位，主業尚未達到精深水準，卻急於拓展變現渠道。既無紮實的專業功底支撐，亦無具有市場穿透力的原創內容產出，僅憑濾鏡加持與數據熱度，便倉促啟動大型商業化巡演項目，最終必然觸發觀眾理性反彈與價值重估」。

有評論指出，人民日報發聲批評後，意味著權威媒體已對謝娜辦演唱會事件完成系統性定性：這不再是個體唱功短板引發的口碑波動，而是觸及行業底線的典型樣本，流量無序擴張、情懷被工具化、公眾善意遭系統性透支。昔日萬眾矚目的國民主持人，如今陷入全民審視與官方點名的雙重困境，根源正在於短視決策與過度逐利的疊加效應。