白玉蘭獎／楊紫首位90後視后 于和偉二封視帝 「藏海傳」6入圍全陪跑

6月26日晚，第31屆上海電視節白玉蘭獎揭曉獲獎名單。圖為于和偉憑藉《沉默的榮耀》獲得最佳男主角。 （中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 第31屆白玉蘭獎揭曉，楊紫與于和偉分別奪得最佳女主角和男主角，藏海傳雖提名六項卻全軍覆沒，引發網友熱議。

第31屆上海電視節白玉蘭獎結果26日晚間揭曉，于和偉憑藉「沉默的榮耀」中飾演吳石將軍獲得最佳男主角獎，這是于和偉二封視帝，捧回的第三座白玉蘭獎盃；楊紫 憑藉「生命樹」白菊一角獲得最佳女主角獎項，成為首位90後白玉蘭視后。電視劇「太平年」則獲得今年白玉蘭獎最佳中國電視劇榮譽。提名階段以六項領跑的「藏海傳」最終全軍覆沒，同樣沒拿到視后的孫儷 主動擁抱肖戰 ，拍著他的背說「後面再戰」，成為場內的暖心畫面。

據文匯報報導，連續三年獲提名白玉蘭獎「最佳女主角」的楊紫今次終於奪得視后，拿到獎盃的那一刻，楊紫喜極而泣，她感謝所有劇組工作人員，並特別感謝自己的父母：「當我五歲的時候第一次跟他們說我想演戲，他們沒有撲滅我的夢想，而是一路陪伴著我，這些年無論遇到多少挫折和困境，我的爸爸媽媽都在我身邊堅定不移，他們永遠告訴我：『我的女兒是最棒的』，我拿到這個獎了，女兒沒有讓你們失望」。

楊紫表示，白菊這個角色賜予她很多的力量，「她治癒了我，也豐盈了我，我很感謝在這個年紀能夠碰到白菊」。

于和偉主演的「沉默的榮耀」基於真實歷史事件創作，呈現一段諜戰史詩。他表示，自己飾演的吳石將軍所堅持的信仰一直震撼著自己，「那個年代，我們國家就是有這樣一批英雄，才有我們今天」。談及再次得獎，于和偉直言「其實每次得獎都很激動，對我來說都是一次鼓勵」。

因電視劇「繁花」而被更多觀眾熟悉的演員董勇，今年憑藉「太平年」拿下最佳男配角獎項，他感謝女兒「我也知道這次你看直播是為了看他（張凌赫）。從妳出生開始我就不斷能接到好戲，是妳給我帶來了運氣」。最佳女配角獲得者遲蓬則表示，「和角色戀愛一生，用生命去愛她」。

昨晚衝上熱搜的另一個焦點，「藏海傳」共入圍最佳中國電視劇、最佳男主角、最佳導演、最佳改編編劇等六項大獎，結果全程陪跑，引發不少網民鳴不平，質疑評審對古裝權謀題材不夠包容，當年的「甄嬛傳」也是如此，質疑獎項與大眾審美已脫節。

「甄嬛傳」女主角孫儷此次以「蠻好的人生」提名最佳女主角也沒得獎，在昨晚的頒獎內場，孫儷主動擁抱了憑「藏海傳」提名卻最終未獲得視帝的的肖戰，拍著他的背說「後面再戰」。不少網友說，孫儷的話表達了對肖戰未獲獎的鼓勵與對其實力的認可，乾淨體面的同行情誼「得體大方」。

6月26日，演員楊紫憑藉在電視劇《生命樹》中的表現獲白玉蘭最佳女主角獎。（新華社）