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「給阿嬤的情書」南枝畢業了 李思潼致詞衝熱搜

中國新聞組╱北京27日電
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因電影「給阿嬤的情書」暴紅的中國女演員李思潼，26日迎來大學畢業。(取材自南方都...
因電影「給阿嬤的情書」暴紅的中國女演員李思潼，26日迎來大學畢業。(取材自南方都市報)

AI摘要

文章摘要整理：

因《給阿嬤的情書》走紅的李思潼，於廣東財經大學畢業典禮致詞並獲頒榴園文化宣傳大使，相關話題迅速登上熱搜。

日前因電影「給阿嬤的情書」暴紅的中國女演員李思潼，26日迎來大學畢業；當天上午，廣東財經大學舉行2026年畢業典禮暨學位授予儀式，在片中飾演女主角「謝南枝」的李思潼，以金融學院金融工程專業本科畢業生代表的身分登台發表感言，並獲頒「榴園文化宣傳大使」證書，而「李思潼畢業發言」相關話題也迅速衝上熱搜。

南方都市報報導，在畢業典禮上，李思潼感性地表示：「今天，當我第一次完整地穿上這一身學士服站在這裡的時候，心中翻湧著最多的情緒，是感恩是不捨，更是即將帶著母校的囑託奔赴未來的堅定。」她特別感謝母校提供一片能讓學生自由扎根、盡情生長的沃土，並鼓勵全體畢業生走出校園後，依然能保持踏實與純粹，不浮躁不盲從，腳踏實地在廣闊天地間書寫精彩人生。

談及改寫她成長軌跡的關鍵節點，李思潼說：「我有幸參演了電影「給阿嬤的情書」，片中流淌著人間最純粹柔軟的情感與情誼。而這一份堅守，也正是廣財教給我們的品格。」她曾坦言，從未想過自己會成為演員，大學期間加入學校街舞隊的演出經歷，在潛移默化中鍛鍊她的舞台表現力，而學校包容多元的育人環境，更給予她追逐熱愛的底氣。

提及角色帶給她的蛻變，李思潼說，「南枝」讓她在回到校園處理困擾時變得更加從容，「因為我感受過她經歷的那些困難，我看到她不管遇到什麼都咬緊牙關自己撐住的樣子，從中感受到巨大的力量。」

作為近期現象級的影視作品「給阿嬤的情書」自上映以來，累計票房已突破18.83億元人民幣，豆瓣評分更一路上漲至9.3分。目前該片正擴大在海內外同步熱映，6月22日官方剛宣布密鑰延期至7月31日，並在澳洲、新加坡等地引發熱烈反響。雖然發行方23日宣布北美上映計畫因策略調整將擇期公布，但絲毫不減這部熱門大作與新星「南枝」的超高關注度。

因電影「給阿嬤的情書」暴紅的中國女演員李思潼，26日迎來大學畢業。(取材自中新網...
因電影「給阿嬤的情書」暴紅的中國女演員李思潼，26日迎來大學畢業。(取材自中新網)

因電影「給阿嬤的情書」暴紅的中國女演員李思潼，26日迎來大學畢業。(取材自南方都...
因電影「給阿嬤的情書」暴紅的中國女演員李思潼，26日迎來大學畢業。(取材自南方都市報)

精華 FAQ

  • 她以金融學院金融工程專業本科畢業生代表身分登台致詞，並在典禮上獲頒「榴園文化宣傳大使」證書，成為現場焦點人物。

  • 李思潼感謝母校培育，鼓勵同學畢業後保持踏實純粹、不浮躁不盲從，並帶著學校的囑託與堅定心態奔赴未來。

  • 這部片累計票房已突破18.83億元人民幣，豆瓣評分升至9.3分，並持續在海內外熱映，相關上映與延期消息也引發關注。

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