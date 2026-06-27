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「吃了你們家7年」廣州博士生點外賣備註 邀菜館老闆拍畢業照

中國新聞組╱北京27日電
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店老闆稱看到備註人都懵了。（取材自微博）
店老闆稱看到備註人都懵了。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

廣州南方醫科大學博士生在外賣備註邀請陪伴七年的客家菜館老闆一家拍畢業照，留言走紅後，店家感動答應赴約。

廣州南方醫科大學一名博士畢業生近日在點外賣時，於備註欄感性留言，邀請陪伴他度過七年求學時光的客家菜館老闆前來參加畢業照拍攝，該備註照片隨後在網上走紅，獲得超過21萬次點讚。餐廳老闆娘羅娜表示，看到留言時既驚喜又溫暖，欣然接受邀約，並計畫帶著全家人一同前往，還準備鮮花與紅包，陪伴這位如同家人的老顧客奔赴前程。

綜合媒體報導，羅娜在廣州市白雲區經營一家客家美食餐館，距離南方醫科大學廣州校區僅數百公尺。23日上午，她透過美團平台接到一筆訂單，單子上的備註寫道：「老闆、老闆娘，我馬上畢業了！從本科到博士，吃了你們家七年，真的很捨不得。後天拍畢業照，能邀請你們來嗎？」這段話讓羅娜坦言，在後廚看到備註時「整個人都懵了」。

羅娜接受訪問時感動地說：「我十多歲就沒讀書，出來社會工作了，完全沒想過會被邀請去拍畢業照。不是重要的人是不會輕易邀請的，感覺心裡真的很溫暖也很榮幸。」她透露，透過配送地址，她一眼就認出這是平時跟他們很熟的同學，這位同學自上大學起就常到店裡吃飯，長時間接觸下來，彼此的關係已經不單單是顧客，而是「就像家人一樣」，「沒想到會通過這種方式邀請我們，感覺更快樂一些更驚喜」。

這名點外賣的博士畢業生小熊表示，他在南方醫科大學攻讀中西醫結合專業，從大五到讀博的七年時間裡，他和同學都非常喜歡這家店。23日上午點外賣時，幾位同學合計著特別的畢業紀念方式，便留下這段話。

面對全網「催去」的熱烈迴響，羅娜與家人均表示這是一份無比意外與感慨的榮幸，「會去的，我會帶著老公和兩個孩子一起去，讓孩子們去體驗哥哥的畢業殊榮」。她更直言做餐飲這麼多年，最開心的不是賺了多少錢，而是能被人記著。羅娜暖心祝福這位「準醫師」，希望他在守護別人的時候也別忘了照顧好自己。小熊得知餐館意外走紅後，也貼心地送上祝福，希望店家生意蒸蒸日上，「但不要太忙了，我擔心餐館太火，以後回去會沒位置吃飯」。

羅女士表示已接受邀約。（視頻截圖）
羅女士表示已接受邀約。（視頻截圖）

小伙子是店裡的常客。（取材自微博）
小伙子是店裡的常客。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 主角是一名在廣州南方醫科大學就讀的博士畢業生，他在點外賣時於備註欄邀請常去吃飯的客家菜館老闆一家，參加自己的畢業照拍攝，內容感性而走紅。

  • 羅娜表示，對方從本科到博士都常來用餐，彼此早已像家人一樣。她認為不是重要的人不會被這樣邀請，因此既驚喜又溫暖，也覺得非常榮幸。

  • 老闆娘說會帶著丈夫和兩個孩子一起去，並準備鮮花與紅包祝福對方前程順利；博士生則祝店家生意興隆，也希望餐館別太忙，自己日後還有位子回去吃飯。

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