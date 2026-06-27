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評選標準網轟看不懂 「白玉蘭我不知道你們咋了」登熱搜

中國新聞組╱北京27日電
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6月26日晚，第31屆上海電視節白玉蘭獎揭曉獲獎名單。圖為楊紫憑藉《生命樹》獲得...
6月26日晚，第31屆上海電視節白玉蘭獎揭曉獲獎名單。圖為楊紫憑藉《生命樹》獲得最佳女主角。 (中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

第32屆白玉蘭獎由楊紫奪視后，但評選結果引發網友質疑標準不透明，現實題材與熱門作品的落差成為討論焦點。

第32屆上海電視節白玉蘭獎26日晚間揭曉，由楊紫憑「生命樹」首度奪下最佳女主角，成為白玉蘭獎史上首位90後視后。然而，獎項結果公布後並未平息討論，反而引爆新一波爭議，「白玉蘭我不知道你們咋了」迅速登上微博熱搜，不少網友將矛頭指向評選標準，質疑本屆白玉蘭的評審取向。

本屆白玉蘭頒獎典禮可說話題不斷，除了楊紫成功封后，孫儷第八度提名最佳女主角再次陪跑，肖戰主演的「藏海傳」更以六項提名最終全數落空，成為本屆最大遺珠。多個結果疊加，讓不少觀眾開始重新檢視白玉蘭獎的評選機制。

熱搜中的「白玉蘭我不知道你們咋了」，反映網友對本屆賽果的不同看法。質疑者認為，今年獲獎名單與市場反應出現明顯落差，不少收視、播放量及討論度都不算突出的作品，卻在頒獎典禮大放異彩；反觀「藏海傳」等兼具收視與話題的熱門作品，最終卻顆粒無收，因此有人直言「看不懂評審標準」，甚至戲稱本屆白玉蘭為「水玉蘭」。

最受討論的是，評審是否過度偏好現實題材或主旋律作品。「生命樹」與另一部得獎作品「太平年」都屬現實題材，不少網友認為，白玉蘭雖多次強調「不以題材論英雄」，但最終得獎結果仍讓人，感覺古裝劇、商業劇較難受到青睞，也引發「市場口碑」與「專業評審」究竟該如何平衡的討論。

另一個焦點則落在楊紫身上。支持者指出，楊紫歷經四次提名終於封后，為演出「生命樹」剪短頭髮、減重、素顏上鏡，並赴高原拍攝長達188天，敬業態度有目共睹，這座獎項是多年累積的成果，也是對演技的肯定。不少導演及業界人士也第一時間送上祝福。

然而也有部分網友認為，楊紫在劇中表演存在模式化問題，例如「拿槍指著人哆嗦不開」的片段，被批評缺乏情緒傳遞，此外，楊紫得獎再次掀起「流量演員是否能代表專業獎項」的討論。有支持者認為，流量人氣演員同樣可以憑實力獲獎；反對者則認為，評審標準應更加透明，才能減少外界質疑。

隨著「白玉蘭我不知道你們咋了」、「藏海傳掛零」、「孫儷八度提名」等多個話題輪番登上熱搜，本屆白玉蘭獎的討論熱度甚至超越得獎名單本身。儘管各方立場不一，但也再次凸顯，每逢大型影視獎項揭曉，專業評審、市場口碑與觀眾期待之間的落差，始終是最容易引發討論的焦點。

精華 FAQ

  • 楊紫以生命樹首度拿下最佳女主角，成為白玉蘭史上首位90後視后，但也因外界對評審標準存疑，讓她的得獎成為全場焦點。

  • 不少網友認為白玉蘭偏好現實題材與主旋律作品，與市場收視、播放量和話題熱度脫節，因此質疑評審標準不夠透明。

  • 除了楊紫封后，孫儷第八度提名仍落空，肖戰主演的藏海傳六項提名全數掛零，讓許多觀眾感嘆熱門作品反而未獲肯定。

楊紫 微博 肖戰

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