為討徵地補償金 湖北1果園土地被立滿監控 結果出爐了

湖北巴東一果園裡密密麻麻立滿監控，當地回應稱農戶為徵地補償加裝。（取材自大風新聞）

湖北恩施巴東縣一處半山腰柑橘園內，數十支監控立杆整齊排列，形成「一園監控」景象，引發外界好奇。當地村委會表示，農戶設置大量監控是因土地將被徵收，希望納入補償，但強調「不可能按每個監控單獨賠付。」

大風新聞報導，網路流傳影片顯示，巴東縣東瀼口鎮雷家坪村一處果園內，枝葉繁茂的柑橘樹間豎立數十根白色金屬立杆，每根頂端均裝設監控攝影機，間距相當密集，與周邊果園形成明顯對比。

影片曝光後引發討論，不少網友疑惑，普通果園是否有必要布設如此大量監控，也有人猜測園內是否種植名貴作物。另有當地居民表示，附近果園中僅此一處大規模安裝監控設備。

對此，雷家坪村村委會表示，該處僅是一般柑橘園，並非栽種名貴中藥材。工作人員指出，由於土地後續將辦理徵收，農戶去年自行加裝監控，希望未來徵地時可列入補償範圍。

不過，村委會表示，相關單位已與農戶溝通，不會依每支監控設備分別計算補償，而是待土地正式徵收時一併處理。

事件曝光後，記者也向東瀼口鎮政府查證。鎮政府工作人員表示，果園安裝少量監控設備可以理解，但若設置數量過多，仍需進一步前往現場調查了解實際情況。