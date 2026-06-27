當真？「碰到明星戀愛」、「給10萬封口費」 衝熱門話題

一則「網友在日料店偶遇明星戀情，助理當場轉帳10萬封口費」的消息近日在網路瘋；示意圖。（圖／AI生成）

一則網傳「網友在日料店偶遇明星戀情，助理當場轉帳10萬（人民幣，下同）封口費」的消息近日在網路瘋傳，引發大批網友討論。不過，事件始終沒有照片、轉帳紀錄或當事人身分等證據流出，外界普遍認為只是虛構網路段子。爆料內容更稱：「助理來轉了10萬封口費！」

綜合媒體報導，網傳內容指稱，一名網友在高級日料店公共衛生間對鏡自拍時，意外拍到一對明星情侶，結帳時藝人助理主動上前，當場轉帳10萬，要求刪除照片並保密。相關話題登上社群平台熱搜，引發外界猜測涉事明星身分。

不過，截至目前為止，網路上未出現任何包含明星臉部的原始照片，也沒有確認事件發生的店家、時間及相關人物，最初發文者亦未公開接受查證，整起事件缺乏完整證據。

不少網友質疑，演藝圈若處理隱私外洩事件，通常會透過律師協調、簽署保密協議等方式處理，而非直接當場大額轉帳，否則不僅留下金流紀錄，也可能衍生法律風險。此外，也有人認為，若已收下封口費卻再公開分享經過，與保密承諾本身相互矛盾。

另有網友指出，高級日料店包廂多設有獨立洗手間，需要支付高額封口費的藝人，未必會使用公共衛生間；也有人認為，若屬知名藝人，10萬不足以壓下可能引發熱議的戀情消息，若非知名藝人，又沒有必要冒著曝光風險付款，因此相關情節遭質疑不合常理。

雖然事件普遍被認為是虛構內容，仍有律師針對假設情境說明，若款項為對方自願支付，收款本身不一定違法；若以公開照片或影片為由主動索取金錢，則可能涉及敲詐勒索。律師也指出，若收取款項屬偶然所得，依法仍須依規定申報個人所得稅。