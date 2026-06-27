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英教授在中國當起人生導師火了 網稱就像「鄧布利多」

中國新聞組／北京27日電
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84歲劍橋大學人類學教授艾倫麥克法蘭常以「你好」開場。（取材自@Prof.Ala...
84歲劍橋大學人類學教授艾倫麥克法蘭常以「你好」開場。（取材自@Prof.Alan Macfarlane視頻截圖）

來自英國的84歲劍橋大學人類學教授艾倫麥克法蘭開設中國社群平台帳號僅一年，便累積超過230萬粉絲。他常以「你好」開場，回覆網友提出的人生、文化等問題，獲封「精神樹洞」、「人生導師」。面對網友稱他是「鄧布利多」，他回應：「本質上我只是中國年輕人的一個朋友。」並表示很榮幸獲得這樣的稱呼。

中國日報報導，麥克法蘭的中國社群帳號於2025年5月開設，起初主要介紹著作及在劍橋大學的教學生活，之後逐漸轉為回答中國網友提問。影片沒有特效或快速剪輯，他多半坐在由穀倉改建的書房，對著鏡頭以中文「你好」開場，再逐一回答留言。

他的影片內容涵蓋「如何面對死亡」、「人為什麼要工作」、「中國文化根基」「東西方文化差異」等主題，每支影片約七、八分鐘，卻經常吸引數百萬次觀看與大量留言。帳號開設首晚便吸引約2萬名粉絲，2026年3月突破100萬，4月底已超過200萬，目前累積逾230萬粉絲。

面對大學生詢問如何度過20多歲的迷惘期，麥克法蘭表示，許多人離開校園時都會感到困惑，因為必須面對更自由也更具挑戰的世界。他建議把困惑寫下來，過一兩年再回頭檢視，往往會發現許多問題已自然克服。

談到焦慮時，他認為，若把事情放進幾千年的人類歷史中觀察，便會發現人類經歷過無數危機，也一次次走了過來，因此不必持續放大焦慮，而應保持積極與信任。

除了回答人生課題，他也分享對文化議題的看法，包括英國人與中國人飲食文化差異，以及浪漫愛情是天性還是文化產物等內容，因此被不少網友稱為「萌爺爺」、「精神樹洞」、「人生導師」，甚至形容他是「哈利波特」中的「鄧布利多」。

對此，麥克法蘭表示，鄧布利多冷靜、睿智，並以不干涉的方式支持年輕人，因此很高興成為大家口中的「鄧布利多」。他也透露，拍攝影片時通常沒有事先準備講稿，而是直接根據問題思考並回答，希望分享自身經歷，給年輕人一些鼓勵。

艾倫麥克法蘭開設中國社群平台帳號僅一年，便累積超過230萬粉絲。（取材自@Pro...
艾倫麥克法蘭開設中國社群平台帳號僅一年，便累積超過230萬粉絲。（取材自@Prof.Alan Macfarlane視頻截圖）

精華 FAQ

  • 他以簡單中文「你好」開場，針對網友的人生、文化與焦慮問題耐心作答，內容真誠平實，沒有華麗剪輯，反而吸引大量年輕人反覆觀看與留言。

  • 他的影片涵蓋如何面對死亡、為何要工作、中國文化根基、東西方差異，以及浪漫愛情是否屬於天性等議題，內容兼具哲思、文化觀察與人生建議。

  • 麥克法蘭表示，鄧布利多冷靜、睿智，也以不干涉的方式支持年輕人，因此他很高興被這樣稱呼；他認為自己只是中國年輕人的一個朋友。

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