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花幾千元住上海迪士尼酒店 質疑房內戴森吹風機非正品

中國新聞組╱上海27日電
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有網友近日花大錢入住上海迪士尼樂園酒店，質疑房內配備的戴森吹風機並非正品；示意圖...
有網友近日花大錢入住上海迪士尼樂園酒店，質疑房內配備的戴森吹風機並非正品；示意圖。(取材自微博)

近日有網友反映，花大錢入住上海迪士尼樂園酒店期間，房內配備的戴森吹風機疑似並非正品，引發外界對高端酒店客房設備真偽與供應來源的關注。由於該酒店房價動輒每晚數千元人民幣，相關討論迅速在網上發酵。

綜合媒體報導，多名住客指出，他們在對比自帶的正品戴森吹風機後發現，酒店提供的同款設備存在明顯差異，包括機身重量較輕、運行時電機聲音偏空、開機後存在數秒延遲，以及風力穿透力不足等情況，與一般使用體驗有所落差，因而質疑產品真偽。

事件曝光後，不少網友亦提出不同推測，有人認為可能存在合作供應版本差異，也有人懷疑設備曾被調換或替換，亦有意見指出部分酒店會基於成本或維護考量採用「定制版本」設備，相關說法在網上引發多方討論，但目前尚無官方說明釐清。

6月26日，媒體致電上海迪士尼樂園酒店求證此事，酒店工作人員回應稱，相關問題已記錄並反饋至相關部門，將進一步核查並回覆。不過截至當日晚間8時，酒店方面仍未就吹風機來源及真偽作出正式說明。

值得注意的是，部分過往住客亦曾反映，酒店部分區域吹風機風力偏弱，使用體驗與市面常見戴森產品存在差異，但當時並未引起廣泛關注。此次爭議在高房價背景下被放大，使得消費者對高端酒店配套標準與品牌授權問題產生更多疑問。

目前，爭議焦點集中在酒店是否使用正規授權產品、設備是否為特供版本，以及採購渠道與品控流程是否透明。部分消費者呼籲酒店方面應公開相關設備採購來源與驗證資訊，以釐清市場疑慮，避免影響品牌信任。

有網友評論「有沒有一種可能有人用假的戴森掉包了真的？」、「也有可能被之前的客人調包了」、「假的估計不可能，因為衛生間的烘手機也是戴森，這些都是合作關係」、「可能是合作版本的，有時候市面上的版本跟合作方的版本不同正常的」、「連礦泉水都有酒店特供版，這些電器為了更符合酒店環境以及綜合成本考慮，搞個特供版很難理解嗎」。

截至目前，上海迪士尼樂園酒店仍未對外發布進一步說明。事件持續引發關注，後續是否會公布調查結果，仍有待觀察。

有網友近日花大錢入住上海迪士尼樂園酒店，質疑房內配備的戴森吹風機並非正品。(視頻...
有網友近日花大錢入住上海迪士尼樂園酒店，質疑房內配備的戴森吹風機並非正品。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 有住客入住上海迪士尼樂園酒店後，發現房內戴森吹風機與自帶正品相比，重量、聲音、啟動延遲與風力表現都有差異，因此懷疑不是正品並在網上引發討論。

  • 多名住客指出，酒店提供的吹風機機身較輕、運轉聲偏空、開機需等數秒，且風力穿透感不足，與一般戴森產品的使用體驗明顯不同，因而推測可能有供應版本差異。

  • 6月26日媒體致電求證時，酒店工作人員表示已記錄相關問題並反饋部門，將進一步核查後回覆；但截至當晚，酒店仍未對吹風機來源、授權或真偽作正式說明。

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