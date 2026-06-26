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00後轉行「到府洗頭」火了 一次200多元 常忙到凌晨2時

中國新聞組／北京26日電
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醫美用戶上門洗頭。(取材自封面新聞)
醫美用戶上門洗頭。(取材自封面新聞)

到府洗頭近來在北京、上海、成都等城市悄悄興起。上海一支由「00後」組成的創業團隊，提供一次收費200多元（人民幣，下同）的到府洗頭服務，近3個月已接近200筆訂單，端午連假更因需求大增，每天接七、八單，經常忙到凌晨2時。

封面新聞報導，24歲的程海豪表示，端午期間比平日更忙，「現在客戶愈來愈多了，除了行動不便的病人和老人，還有不少遊客。」

程海豪原本在鄭州從事直播帶貨，因市場競爭激烈、去年虧損，決定赴上海尋找新機會，加入一名90後發起的創業團隊。

他表示，團隊發起人曾開網約車，經常聽到醫院及養老院附近乘客抱怨「好多天沒洗過頭了，太難受了」，察覺這是一項真實且迫切的需求。團隊原本打算投入到府助浴服務，但考量技術門檻，決定先從到府洗頭切入。

今年初，5人團隊正式成立公司，3人負責到府服務，其餘人員分別負責客服及後勤、營運。程海豪表示，正式營運前，全員都接受美容機構專業培訓，希望提供更細緻的服務。

他介紹，到府前會先消毒、穿鞋套，入戶後再次消毒工具，洗髮盆鋪設一次性隔離膜，全程戴手套，耗材皆一客一換，「我們有健康證、營業執照，全部正規。」

團隊每次收費200多元，包含所有設備與耗材，客戶無須準備任何用品，甚至連熱水都由團隊自備加熱設備提供，「不限時長，洗乾淨為止。」

據報導，程海豪透露，曾服務一名住院開刀的年輕女子，因留有長達1.3公尺、蓄養11年的長髮，光是梳理打結就花了30多分鐘，整場服務近3小時。

營運3個多月來，客群也逐漸改變。程海豪表示，最初約七成是住院病患及術後復健者，如今醫美術後客戶及忙碌上班族已占約三成，服務地點也從住家擴展到醫院、美容機構、飯店、公寓及養老中心，「只要能躺，我們就能洗。」

對於未來規畫，程海豪表示，團隊希望持續深耕上海，未來再拓展到府洗臉、按摩、美甲等服務，最終發展到府助浴業務，並計畫成立黨支部，與社區合作，每周為失能老人提供一次免費公益服務。

「以前做電商性子急，現在做服務，學會了沉澱。」程海豪說，希望用年輕人的方式，幫助更多有需要的人。

程海豪。(取材自封面新聞)
程海豪。(取材自封面新聞)

精華 FAQ

  • 團隊每次收費200多元，已接近200筆訂單。端午連假因需求上升，每天可接七、八單，成員常忙到凌晨2時，顯示市場接受度逐漸提高。

  • 團隊原本想投入到府助浴，但認為技術門檻較高，先從較成熟的洗頭服務切入。創辦人也從醫院、養老院附近乘客的抱怨中，發現這是迫切需求。

  • 目前客群包含住院病患、術後復健者、醫美術後客戶與忙碌上班族，服務地點也延伸到醫院、飯店與養老中心。未來計畫拓展到府洗臉、按摩、美甲及助浴。

鄭州 養老院

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