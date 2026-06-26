告別硬核太空禮盒 哈工大錄取通知書回歸「薄薄一頁紙」

哈工大錄取通知書，回歸薄薄的一頁紙。(取材自澎湃新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 哈工大今年本科錄取通知書回歸薄薄一頁紙，以0.1毫米象徵無限跨度，並結合多項前沿科研與校園青春元素。

哈爾濱工業大學近日正式對外公布今年本科錄取通知書的式樣。在經歷過去數年備受矚目的「宇宙級浪漫」硬核禮盒設計後，哈工大今年的錄取通知書選擇回歸「薄薄的一頁紙」，以0.1mm的物理厚度為核心概念。校方強調，這張通知書雖然只有0.1mm，卻象徵著從地面到月球的38萬公里，以及學校106載的春秋，承載著無限跨度與可能。

澎湃新聞報導，今年新亮相的通知書設計，在薄薄的紙張上層層鋪展了月球原位自主智造、空天飛行器製造、農業人工智慧、腦機介面、量子科技、空間能源及低空經濟等前沿科研方向。畫面同時融入了賽艇破浪、冰壺競技等鮮活的校園青春律動，象徵文理工學科交融與新興專業集群的蓬勃發展。校方表示，這0.1mm剛好寫下一個名字、一個夢想的起點，引導新生細細探尋畫面中的隱藏細節。

與錄取通知書一同發放的還有入學須知，新生只要掃描入學須知上的二維碼，就能解鎖哈工大送出的第一份見面禮。這份禮物包含修品格、話成長、探新知、練體魄、悟美學、勤實踐等六大面向，學生可從中抽取一項專屬體驗，提早點亮與校園的第一個火花，展開未來的豐富大學生活。

回顧此前數年，哈工大的錄取通知書皆以結合大國重器的頂尖科研技術聞名。例如2025年的「夢啟寰宇」禮盒，採用能抵禦3000度高溫的超高溫輕質抗燒蝕熱防護複合材料鐫刻，並附帶邀請函，讓新生的名字隨小衛星登上太空；2024年則贈送每位學子一把由空間站對接技術完成表面鍍層、3D列印的太空金屬「金」鑰匙；2023年更在內含的書籤上，塗上曾應用在「天問一號」火星探測器上的超級塗層。

從過去幾年贈送火星超級塗層、太空金屬鑰匙，到耐高溫防護材料禮盒，哈工大今年的通知書返璞歸真。校方指出，0.1mm是紙張的厚度，但它擁有從航天探宇到賽場逐風、從尖端科研到人文成長的無限跨度。這份回歸簡約卻依舊寓意深遠的設計，旨在期許考入哈工大的學子在校園裡讓學業、熱愛、體魄與志趣共生共長。

哈工大錄取通知書，回歸薄薄的一頁紙。(取材自澎湃新聞)