學游泳先看基因？鄭州泳隊招生：父母身高相加3.45米先錄取

父母身高之和超3.45米可優先錄取，鄭州游泳隊選材招生條件引關注。(取材自極目新聞)

網路近日流傳「鄭州 市游泳隊2026年度暑期選材招生簡章」，其中一項「父母身高相加3.45米以上可優先錄取」的招募條件，引發外界熱烈討論。對此，該游泳隊教練與訓練點工作人員25日回應證實確有此參考項目，但強調這並非硬性規定，只是從遺傳角度評估孩子未來的靜態天賦，作為日後向省隊輸送人才的參考指標。

極目新聞報導，發布該簡章的「河南 省實驗中學游泳館」工作人員表示，此條件確實在招生簡章中提及，但主要還是看孩子後期訓練的情況，目前已有十幾名學生報名。招生教練也進一步解釋，父母身高相加達3.45公尺以上，孩子未來身高條件可能更好，不過這只是一個參考，具體仍要帶孩子到現場了解實際狀況。

事實上，其他地區的專業游泳隊選材也曾有類似的身高要求。

曾培養了孫楊、葉詩文、傅園慧等選手的杭州市陳經綸體育學校游泳隊在2024年選拔時，館長華宇飛就曾透露，教練員普遍的優先選拔標準是「爸爸加媽媽的身高超過3.5米」，並從身高、臂展等靜態天賦進行考察。

此外，東京奧運游泳冠軍汪順也曾分享，運動員選拔除了爸媽身高相加要在3.5米左右外，站直時手越靠近膝蓋也越好。