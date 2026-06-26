學游泳先看基因？鄭州泳隊招生：父母身高相加3.45米先錄取
網路近日流傳「鄭州市游泳隊2026年度暑期選材招生簡章」，其中一項「父母身高相加3.45米以上可優先錄取」的招募條件，引發外界熱烈討論。對此，該游泳隊教練與訓練點工作人員25日回應證實確有此參考項目，但強調這並非硬性規定，只是從遺傳角度評估孩子未來的靜態天賦，作為日後向省隊輸送人才的參考指標。
極目新聞報導，發布該簡章的「河南省實驗中學游泳館」工作人員表示，此條件確實在招生簡章中提及，但主要還是看孩子後期訓練的情況，目前已有十幾名學生報名。招生教練也進一步解釋，父母身高相加達3.45公尺以上，孩子未來身高條件可能更好，不過這只是一個參考，具體仍要帶孩子到現場了解實際狀況。
事實上，其他地區的專業游泳隊選材也曾有類似的身高要求。
曾培養了孫楊、葉詩文、傅園慧等選手的杭州市陳經綸體育學校游泳隊在2024年選拔時，館長華宇飛就曾透露，教練員普遍的優先選拔標準是「爸爸加媽媽的身高超過3.5米」，並從身高、臂展等靜態天賦進行考察。
此外，東京奧運游泳冠軍汪順也曾分享，運動員選拔除了爸媽身高相加要在3.5米左右外，站直時手越靠近膝蓋也越好。
因簡章提到父母身高相加3.45米以上可優先錄取，讓外界聯想到以基因挑選選手。校方回應後雖澄清非硬性門檻，但仍引發對體育選材標準的討論。 教練表示，這項條件只是從遺傳角度估算孩子未來身高與靜態天賦，作為輸送省隊的參考，不會單靠此項決定錄取，仍要看實際訓練表現。 報導指出，杭州陳經綸體校游泳隊也曾以父母身高超過3.5米為優先標準，並觀察身高、臂展等條件；汪順則提到手臂長度與站姿比例也是選材重點。
精華 FAQ
因簡章提到父母身高相加3.45米以上可優先錄取，讓外界聯想到以基因挑選選手。校方回應後雖澄清非硬性門檻，但仍引發對體育選材標準的討論。
教練表示，這項條件只是從遺傳角度估算孩子未來身高與靜態天賦，作為輸送省隊的參考，不會單靠此項決定錄取，仍要看實際訓練表現。
報導指出，杭州陳經綸體校游泳隊也曾以父母身高超過3.5米為優先標準，並觀察身高、臂展等條件；汪順則提到手臂長度與站姿比例也是選材重點。
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