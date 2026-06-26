77萬條未讀訊息…多名老人被微信營銷群「轟炸」 家屬投訴無門

小林奶奶手機界面。（取材自瀟湘晨報）

AI摘要 文章摘要整理： 多地老人遭企業微信營銷群反覆拉入轟炸，訊息堆積嚴重影響使用與生活安寧，家屬雖嘗試退群刪群仍難根治，投訴管道也不順暢。

廣東一名網友小林近日幫奶奶檢查異常卡頓的手機時，震驚發現奶奶的微信 竟累積了高達77萬條未讀訊息。經查，這些訊息全來自各式各樣的企業微信營銷群。此事件曝光後引發熱烈討論，許多家屬紛紛出面控訴家老中人深受其害，且普遍面臨投訴無門、無法根治的困境。

瀟湘晨報報導，這類「微信群轟炸」手法相當隱蔽且具有強制性。小林發現，奶奶微信裡的群聊名稱多為「每天美文分享」或「一生相伴有你」，認證主體多為雜貨店。這些群聊有明顯的企業微信標識，每群僅有10至20名陌生人。最令家屬困擾的是，老人被拉入群聊時既沒有收到通知，也完全不需要本人確認。小林和母親雖然聯手幫奶奶退群、刪群，卻根本刪不完，無奈表示：「退一個，他們又拉一個。」

類似的受害案例在各地層出不窮。內蒙古的劉女士也反映，家中79歲的老人莫名被拉入陌生群後消息接踵而至，群內多為針對老年人的保健品與養生常識，甚至夾雜低俗訊息。劉女士起初嘗試退群並刪除紀錄，但始終無法根治。她幾經摸索才發現，在微信通訊錄的「企業微信聯繫人」中可手動刪除陌生人，但依然會有新好友添加並繼續拉新群。她每次退群時都會舉報，卻從未收到反饋，也找不到專門的投訴入口。

據報導，面對如此嚴重的集體困擾，相關平台的人工客服管道卻顯得緩不濟急。記者嘗試聯繫企業微信客服，發現其並無專用客服電話，必須透過官方公眾號才能獲取服務。然而，當記者實際就「老人被拉群」和「廣告群」問題進行追問時，客服窗口僅是不斷自動彈出固定的解決方案模板與官方指引，完全未能提供實質性的人工協助。

法律人士指出，店鋪利用企業微信帳號不間斷地向他人頻繁發送銷售訊息，已侵犯他人的生活安寧與隱私，也違反了未經當事人同意不得以電子訊息方式發送廣告的相關法規。專家建議，用戶除向官方投訴違規行為外，若平台逾期未處理，可進一步向工信部門、網信部門或市場監管部門進行投訴。

小林則公開呼籲，微信應盡速推出更完善的老年人模式，限制老人被隨意拉入群聊，拉群操作必須經本人同意，才能真正保護這群營銷易感人群。