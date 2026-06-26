不滿提前10分鐘起飛 大學生狀告海航獲賠 多家航司取消15分鐘門檻

圖為海航航空集團旗下上海金鹿公務航空有限公司的CBJ公務機在上海虹橋國際機場滑行道上滑行；示意圖，與新聞事件無關。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 大學生因海航航班提前10分鐘起飛提告並獲和解，海航賠付住宿費，且多家航司受此影響取消15分鐘退改門檻。

今年4月引發全網關注的「大學生起訴海航航班提前10分鐘起飛」一案，近日迎來重大新進展。19歲的大學生小胡在與航空公司多次溝通未果後提起訴訟，日前雙方已達成和解。海南航空賠付了小胡的住宿費用，並承諾在今年7月30日前調整相關服務規則。對此，海航官方則表示不予置評。

貴陽晚報報導，這起訴訟成功撼動長年以來的航空業潛規則。受該事件影響，目前包括天津航空、春秋航空 等多家航空公司已陸續取消「15分鐘」的退改門檻，未來只要是因為航空公司自身原因導致航班提前起飛，不論時間長短，旅客皆能直接辦理非自願變更或全額退票，不再受限於過去的不合理條款。

回顧事件起因，小胡原計畫於4月3日早上搭乘海航航班從深圳飛往呼和浩特。不料起飛前數日，他接獲通知航班將提前10分鐘起飛。此變動打亂他搭乘首班地鐵前往機場的規劃，因而提出免費退改簽機票 ，或由航司承擔因時間變更產生的打車或住宿費用，但均遭海航拒絕。小胡於是在4月20日向深圳寶安區人民法院提交訴狀，要求海航賠償登機前一晚103.84元的住宿費。

海航當時辯稱，根據其今年1月發布的運輸總條件，航班提前10分鐘屬於正常航班，必須提前超過15分鐘才符合免費退改簽的標準。然而，小胡認為根據《公共航空運輸旅客服務管理規定》，承運人原因導致的變更應免費退改，且他購票使用的權益卡早於新規生效，不應受其限制。小胡強調，打這場官司不只是為了解決自己的問題，更是希望維護廣大旅客的共同權益。

法律人士與業內專家指出，客票記載的起飛時間是運輸合同的核心，航司因自身原因單方提前起飛，無論時間多少都屬於合同變更，在法律上理應承擔違約責任。海航過去自行設置的「15分鐘門檻」，本質上是混淆了民航局的行政統計口徑，將其作為自身免責的盾牌，屬於排除消費者權利的不合理條款。這次大學生依法維權的做法，不僅成功爭取到賠償，更倒逼整個航空業回歸契約精神。