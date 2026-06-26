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高考志願諮詢亂象 金牌「規畫師」收費上萬竟用AI找答案

中國新聞組╱北京26日電
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調查發現，AI已成為部分諮詢機構回應家長問題的慣用工具。（取材自央視新聞）
調查發現，AI已成為部分諮詢機構回應家長問題的慣用工具。（取材自央視新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

央視調查揭露高考志願諮詢市場亂象，部分機構靠造假包裝、AI轉賣與招生回扣牟利，讓家長高價買到的未必是專業服務。

中國各地高考成績陸續公布，志願填報也成為考生與家長面臨的另一場「大考」。央視近日調查高考志願填報服務市場發現，相關諮詢機構收費從數百元到上萬元（人民幣，下同）不等，但部分機構存在資歷造假、製造焦慮、以AI搜尋答案回應諮詢，甚至將志願填報諮詢作為招生引流工具，從中賺取高額回扣。

據央視新聞報導，當考生和家長還在為志願表焦頭爛額時，高考志願填報諮詢市場已提前升溫，走訪多家機構發現，高考志願填報諮詢服務價格差距懸殊，從數百元至上萬元不等。一家較具規模的機構按諮詢師資歷定價，分為4980元、8980元、1萬2980元三檔。另家機構則宣稱推出「大數據系統」，囊括近五年錄取分數，可提供「AI+人工篩選」組合服務，依照考生需求篩選方案。

但部分諮詢服務背後，並非外界想像的專業規劃。多名曾在相關機構工作過的知情人士透露，所謂「志願規畫師」、「資深名師」實際上是銷售職位，身分自己編，職業證書靠P圖，直播間裡的「金牌專家」多是入職不到兩個月的新人，缺乏實際操作經驗。為了取得家長和考生信任，機構崗前培訓的首要內容，是打造人設、包裝履歷。

更離譜的是，家長花1萬多買的「一對一專家方案」，核心生產力竟然是倒賣AI，將千問免費生成的志願方案，轉手高價賣出。

報導稱，有機構銷售人員會化身「老師」接近家長，將家長一步步帶入銷售流程。部分機構會先透過直播間吸引關注，再抓住所謂「黃金24小時」，將學生家長從公開平台引流至微信群。進群後，機構安排「托兒」（暗樁）頻繁互動，營造家長積極諮詢、老師專業解答的假象。

調查也發現，AI已成為部分諮詢機構慣用工具，家長花1萬多買的「一對一專家方案」，核心生產力竟然是倒賣AI，將千問免費生成的志願方案，轉手高價賣出。還有工作人員被包裝成「深耕教育賽道12年的高級志願填報升學規畫師」，但在直播間接受諮詢時，卻使用AI搜尋答案，因操作不熟而顯得手忙腳亂。

更離譜的是，部分高考志願諮詢機構背後暗藏「招生回扣」利益鏈。武漢一家高考志願填報諮詢服務公司負責人坦言，志願諮詢只是獲取客源手段，客源會轉交給合作公司換取提成，真正盈利業務是推銷「自考本科」項目。該負責人並稱，合作院校每招收一名學生，就給2萬元提成。

央視曝光高考志願填報服務亂象，部分機構被指資歷造假、製造焦慮，甚至用AI回應諮詢...
央視曝光高考志願填報服務亂象，部分機構被指資歷造假、製造焦慮，甚至用AI回應諮詢。（取材自央視新聞）

調查發現，部分高考志願諮詢機構暗藏「招生回扣」利益鏈，有業者稱每招收一名學生可獲...
調查發現，部分高考志願諮詢機構暗藏「招生回扣」利益鏈，有業者稱每招收一名學生可獲2萬元提成。（取材自央視新聞）

精華 FAQ

  • 報導指出，市場收費差距很大，從數百元到上萬元人民幣都有；較具規模機構還會依諮詢師資歷分級，常見價格可達4980元、8980元到1萬2980元。

  • 多名知情人士稱，部分機構的規畫師其實是銷售人員，履歷自行編造、證書靠P圖，直播間裡的金牌專家也常是新入職者，缺乏真正的升學規劃經驗。

  • 有機構先用直播和微信群引流，再靠托兒營造專業假象；更有業者把免費AI生成方案包裝成專家服務高價出售，甚至轉介合作院校賺取每生2萬元回扣。

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