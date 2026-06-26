中國公布黃岩島「罕見珊瑚礁藍洞」 至少形成3200年

中國公布在南海黃岩島發現罕見的珊瑚礁藍洞。（取材自中國生態環境部網站）

AI摘要 文章摘要整理： 中國發布黃岩島藍洞調查報告，稱發現中國首個珊瑚礁成因型海洋藍洞，並指其至少形成3200年前，周邊同時具高度生物多樣性，相關動作也引發與菲律賓的南海爭議。

中國與菲律賓等國長年在南海有島礁與海域主權爭議，繼日前菲律賓要求中方移除黃岩島一處「浮動設施」後，中國生態環境部25日發布《2025年黃岩島藍洞調查報告》，報告顯示，科研人員在黃岩島潟湖內發現「中國首個珊瑚礁生長結構成因型海洋藍洞」。

據俄通社稱，該報告顯示，黃岩島藍洞屬於「世界罕見的珊瑚礁生長結構成因型海洋藍洞」，洞口面積約1491.7平方公尺、最大直徑56.3公尺，深度16.6公尺，內部結構呈漏斗狀，洞底狹窄，存在水體濁度分層；地質年代學研究初步表明，該藍洞至少形成於距今3200年前。

據中國生態環境部海洋司新聞稿指，2025年8月，該部華南環境科學研究所，會同廣西大學廣西南海珊瑚礁研究重點實驗室等單位，在黃岩島海域開展生態環境狀況現場調查，中方聲稱，此次調查於黃岩島潟湖內發現了中國第一個天然發育形成的珊瑚礁生長結構成因型海洋藍洞，並聲稱這是繼三沙永樂龍洞（石灰岩溶解型海洋藍洞）探明以來，中國管轄海域發現的第二個海洋藍洞。

黃岩島藍洞及周邊海域生物多樣性豐富，洞內分布珊瑚、硨磲、魚類、海綿、海葵等珊瑚礁典型生物類群，洞內及洞口周邊發現有中國國家一級保護野生動物綠蠵龜（陸稱綠海龜）棲息活動，其周邊海域連續2年調查累計紀錄造礁石珊瑚165種、魚類184種，利用環境DNA技術發現海洋生物逾2700種。

中國在2025年9月建立「黃岩島國家級自然保護區」，此次除了公布中英文版《2025年黃岩島藍洞調查報告》，還發布了由中央廣播電視總台（CGTN）製作的中英文版《南海之瞳—黃岩島藍洞》短片。

中方近期頻繁科考活動引發菲律賓關注，菲政府月初指控在中方在該海域設置「威脅性浮動設施」，中方稱是臨時科研設施，6月中旬完成科考後已撤除。