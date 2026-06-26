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維德角爆火門將 戰靴產自中國莆田 海外售價1700元

中國新聞組╱北京26日電
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維德角門將的戰靴產自中國莆田。(取材自瀟湘晨報)
維德角門將的戰靴產自中國莆田。(取材自瀟湘晨報)

AI摘要

文章摘要整理：

維德角門將沃齊尼亞因世界盃對西班牙一戰爆紅，其戰靴被證實由莆田旭豐體育代工生產，海外售價約1500至1700元。公司稱將持續研發並布局自主品牌。

在本屆世界盃足球小組賽中，擋住了巨星們27次射門、七次射正，維德角隊0比0逼平了奪冠大熱西班牙鬥牛士軍團，這場比賽讓維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）一夜成名，而他腳上的戰靴近期則被發現，原來是由中國莆田旭豐體育用品有限公司（以下簡稱旭豐體育）生產製造。

瀟湘晨報報導，維德角戰平西班牙後，沃齊尼亞的社媒粉絲數爆炸增長，從不到5萬人暴漲200多倍，短短五天粉絲人數已經超過1460萬。有網友發現，沃齊尼亞所穿的足球鞋名為Senda Mendoza，據莆田市湄洲日報社報導，該款鞋正是由「旭豐體育」生產製造。

旭豐體育品牌創始人鄭瀚說，「他（沃齊尼亞）火了之後我們才反應過來。」鄭瀚表示，世界盃前的4、5月份，公司客戶Senda Athletics（美國足球專業運動品牌）給公司下了一批緊急訂單，「一共要200多雙鞋子，需要我們做好之後空運到那邊去，他們只透露了（這批鞋子）要參加世界盃」。

直到沃齊尼亞火爆全網，鄭瀚才知道，原來他腳上的戰靴出自自家工廠製造。

對此，鄭瀚表示，「畢竟是做代工的，我們主要還是展現我們的專業性以及守規則的形象。」在多個相關視頻評論區，不少網友紛紛提問，「這雙鞋在國內可以買到嗎？」鄭瀚回應，目前Senda暫時沒有在中國銷售的計畫，這雙鞋在海外售價約1500元至1700元人民幣。「國內（球鞋）基本沒有代工，我們基本供給國外」。

談及工廠接下來的發展目標，鄭瀚表示，核心仍將放在技術研發上，持續精益求精。國內市場方面，鄭瀚想做自主品牌，「價格親民一點，質量做好一點」。

維德角門將的戰靴產自中國莆田。(取材自瀟湘晨報)
維德角門將的戰靴產自中國莆田。(取材自瀟湘晨報)

維德角門將的戰靴產自中國莆田。(取材自瀟湘晨報)
維德角門將的戰靴產自中國莆田。(取材自瀟湘晨報)

精華 FAQ

  • 他在對西班牙的比賽中多次成功撲救，幫助維德角以0比0逼平奪冠大熱。該戰表現讓他成為焦點，社媒粉絲也在短時間內暴增。

  • 有網友查出，沃齊尼亞穿的Senda Mendoza足球鞋由中國莆田旭豐體育用品有限公司生產。該公司創始人鄭瀚表示，球鞋是接到美國客戶緊急訂單後製作的。

  • 鄭瀚表示，這款鞋在海外售價約1500元至1700元，目前Senda暫無在中國銷售計畫。旭豐體育未來將以技術研發與自主品牌為發展重點。

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