我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

幫助深層睡眠 快試試這簡單飲品

峨眉山博館「搖錢樹」遭強摳孔投幣 館方：是復刻品 錢全做公益

中國新聞組╱北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
言先生注意到展櫃正面玻璃有一處小開口。(取材自上游新聞)
言先生注意到展櫃正面玻璃有一處小開口。(取材自上游新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

峨眉山博物館復刻版「搖錢樹」因具祈福意涵，被遊客強行摳開展櫃投幣；館方稱錢款均納公益，並將加強勸阻與引導。

近日，歷經四個月全面改造的峨眉山博物館重新開館，但有遊客發文稱，展廳內一尊青銅「搖錢樹」展櫃上被人為開出小孔和小門，還有人往裡面扔錢祈福。館方24日回應稱，涉事展品實為復刻品，縫隙系部分遊客為祈福用硬物強行摳開，已屢次封堵，但仍遭破壞。目前，所收錢款已全數納入專門帳戶，將用於公益。

上游新聞報導，觀展市民言先生反映，峨眉山博物館新館二樓展廳整體觀感頗佳，但一個背景介紹為「明 青銅搖錢樹」的展櫃卻有些特別。他注意到，展櫃正面玻璃有一處小開口，開口內散落著不少紙幣，側邊還留有一扇帶鎖小門。這讓言先生十分不解，疑惑「展櫃是否專門留有塞錢口和取錢門」。

文博愛好者石笛也表示，早在兩年前到訪該館時，就發現這棵搖錢樹底座鋪滿了紙幣。本以為新館開放會有所改善，但開館首日他發現「老問題」依舊。石笛認為，即便樹身是仿製品，但在博物館內放任往展櫃丟錢的行為，確有不妥。

針對市民的疑惑，峨眉山博物館工作人員澄清，古蜀餘暉展廳展陳的青銅「搖錢樹」及下方的蟾蜍底座均為復刻展品，因館藏真品對溫濕度及光照有較高保護標準，故未作常態化展出。

對於「搖錢樹」玻璃展櫃上的「縫隙」與「小門」，工作人員無奈表示，這絕非館方刻意設計。對方稱，因「搖錢樹」自帶求財祈福的民俗寓意，長期以來一直有遊客往裡塞錢，「整切玻璃造價高，我們的展櫃最初使用厚玻璃膠加裝密封條進行嚴密封閉，但不少遊客為了祈福，使用鑰匙等硬物強行摳開密封條，硬生生破壞出一條投幣縫隙。」對方解釋，展櫃下方的小門也並非為「取錢」專設，而是計畫後續引導遊客用祈福卡片代替紙幣，特意為後期整理預留的通道。

關於錢款去向，工作人員表示，遊客投入的錢款會定期收集存入銀行帳戶，專門用於公益，每筆帳目均有紀錄。據透露，該展櫃上次清點共清理出1萬多元。

目前該展品已被挪至古蜀展廳出口處，以便隨時看護巡查。館方稱，日常值守中，巡邏人員一旦發現摳玻璃或投幣行為會立即上前勸阻，後續也將考慮增設醒目的文明觀展提示，加強現場引導。

該玻璃展櫃下方開有一個小門。(取材自上游新聞)
該玻璃展櫃下方開有一個小門。(取材自上游新聞)

兩年前青銅「搖錢樹」展櫃中鋪滿紙幣。(取材自上游新聞)
兩年前青銅「搖錢樹」展櫃中鋪滿紙幣。(取材自上游新聞)

精華 FAQ

  • 館方表示，原本展櫃以厚玻璃膠與密封條封閉，但部分遊客為祈福，持鑰匙等硬物強行摳開，久而久之便形成了可投幣的縫隙。

  • 工作人員澄清，展廳內的青銅搖錢樹及底座皆為復刻展品，真品因溫濕度與光照保護需求較高，未採常態化公開展出。

  • 館方稱，投入的錢款會定期收集並存入專門銀行帳戶，所有帳目都有紀錄，後續將全數用於公益用途，最近一次清點約有一萬多元。

上一則

李玟驟逝3年突掀法律戰 遺產執行人嚴厲控訴這些人疏忽

下一則

香港3500商戶慶七一 餐飲多推71折 盼吸引港人留港消費

延伸閱讀

旅遊／故鄉葡萄牙馬德拉 C羅的起點 為他永遠驕傲

旅遊／故鄉葡萄牙馬德拉 C羅的起點 為他永遠驕傲
巴黎聖母院考古回2000年前羅馬時期 像現代版達文西密碼

巴黎聖母院考古回2000年前羅馬時期 像現代版達文西密碼
大都會博物館推「糧食券」免費會員

大都會博物館推「糧食券」免費會員
四川一景區被指「國道收門票」官方：啟動整改 過境車不收費

四川一景區被指「國道收門票」官方：啟動整改 過境車不收費

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
萬先生的盒飯上寫著「來我這當學徒吧」。(視頻截圖)

失業男點外賣「一天就指望這頓 多給點飯」 老闆回應太暖

2026-06-19 05:30
郭斌臨畢業之際，與張龍在學校合影留念。(湖北日報)

山西挖眼案盲童長大了 郭斌721高分全國第一將攻雙學位

2026-06-23 20:53

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元