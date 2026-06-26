峨眉山博館「搖錢樹」遭強摳孔投幣 館方：是復刻品 錢全做公益

言先生注意到展櫃正面玻璃有一處小開口。(取材自上游新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 峨眉山博物館復刻版「搖錢樹」因具祈福意涵，被遊客強行摳開展櫃投幣；館方稱錢款均納公益，並將加強勸阻與引導。

近日，歷經四個月全面改造的峨眉山博物館重新開館，但有遊客發文稱，展廳內一尊青銅「搖錢樹」展櫃上被人為開出小孔和小門，還有人往裡面扔錢祈福。館方24日回應稱，涉事展品實為復刻品，縫隙系部分遊客為祈福用硬物強行摳開，已屢次封堵，但仍遭破壞。目前，所收錢款已全數納入專門帳戶，將用於公益。

上游新聞報導，觀展市民言先生反映，峨眉山博物館新館二樓展廳整體觀感頗佳，但一個背景介紹為「明 青銅搖錢樹」的展櫃卻有些特別。他注意到，展櫃正面玻璃有一處小開口，開口內散落著不少紙幣，側邊還留有一扇帶鎖小門。這讓言先生十分不解，疑惑「展櫃是否專門留有塞錢口和取錢門」。

文博愛好者石笛也表示，早在兩年前到訪該館時，就發現這棵搖錢樹底座鋪滿了紙幣。本以為新館開放會有所改善，但開館首日他發現「老問題」依舊。石笛認為，即便樹身是仿製品，但在博物館內放任往展櫃丟錢的行為，確有不妥。

針對市民的疑惑，峨眉山博物館工作人員澄清，古蜀餘暉展廳展陳的青銅「搖錢樹」及下方的蟾蜍底座均為復刻展品，因館藏真品對溫濕度及光照有較高保護標準，故未作常態化展出。

對於「搖錢樹」玻璃展櫃上的「縫隙」與「小門」，工作人員無奈表示，這絕非館方刻意設計。對方稱，因「搖錢樹」自帶求財祈福的民俗寓意，長期以來一直有遊客往裡塞錢，「整切玻璃造價高，我們的展櫃最初使用厚玻璃膠加裝密封條進行嚴密封閉，但不少遊客為了祈福，使用鑰匙等硬物強行摳開密封條，硬生生破壞出一條投幣縫隙。」對方解釋，展櫃下方的小門也並非為「取錢」專設，而是計畫後續引導遊客用祈福卡片代替紙幣，特意為後期整理預留的通道。

關於錢款去向，工作人員表示，遊客投入的錢款會定期收集存入銀行帳戶，專門用於公益，每筆帳目均有紀錄。據透露，該展櫃上次清點共清理出1萬多元。

目前該展品已被挪至古蜀展廳出口處，以便隨時看護巡查。館方稱，日常值守中，巡邏人員一旦發現摳玻璃或投幣行為會立即上前勸阻，後續也將考慮增設醒目的文明觀展提示，加強現場引導。

該玻璃展櫃下方開有一個小門。(取材自上游新聞)

兩年前青銅「搖錢樹」展櫃中鋪滿紙幣。(取材自上游新聞)