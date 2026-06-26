新疆小伙撞臉耶穌 戴荊棘冠懟老外暴紅

迪力亞爾·阿不里肯木頭戴荊棘冠，身後擺放一枚圓形新疆烤饢，饢餅輪廓如同柔和光暈環繞頭部，網友順勢調侃為「自帶天然神光」。（取材自微博）

新疆 一名土生土長的博主迪力亞爾·阿不里肯木（網名「路西法Lusiferr」）因容貌神似耶穌，被網友稱為「新疆分穌」，他說的一口流利英語，經常和國外網友連線。而在連線中，有不少國外網友問到「新疆是否有集中營」甚至涉及種族歧視 的言論，他不急不徐以戴上荊棘冠等各種幽默方式回懟，反而讓他在海內外暴紅。

據快科技報導，這名小伙是新疆焉耆人，畢業於北京科技大學，目前定居山東，五官深邃，天生捲髮、長鬚，眉眼輪廓與西方宗教油畫中的耶穌形象高度相似，因此被戲稱為「新疆耶穌」或「耶穌新疆分穌」。在網友提議下，他嘗試在直播中佩戴象徵受難形象的荊棘冠出鏡，極具視覺衝擊力的造型迅速成為他專屬個人符號。

新疆博主迪力亞爾·阿不里肯木。（取材自快科技）

鏡頭裡，「路西法」頭戴荊棘冠，身後恰好擺放一枚圓形新疆烤饢，饢餅輪廓如同柔和光暈環繞頭部，網友順勢調侃為「自帶天然神光」，反差滿滿的畫面引發海量轉發、二次剪輯，讓他的直播間熱度持續走高。

起初他在外網與全球網友隨機連線聊天，因其中國人身分常遭遇不友好言論，此後他一旦遭遇歧視或抹黑新疆的言論便以戴上荊棘冠形象回應，相關視頻在海內外社交平台廣泛傳播，被網友稱作「魔法對轟」的名場面。

比如，一個法國小伙一上來就問新疆是不是有「集中營」，「路西法」耐心說明真相，法國小伙聽了這個維吾爾族小伙現身說法之後，感嘆現在他知道了原來西方國家這些年指責中國的，正是之前「我們親手施加過的，而且是對印地安人、黑人都做過」。「路西法」隨即表揚法國小伙：「我只是稍做引導，你就悟了」。

今年6月，他連上了一個黑人，對方一上來就開啟了攻擊模式，嘲諷「路西法」長相難看，甚至攻擊「你是我這輩子見過最醜的人」。此時「路西法」拿出荊棘冠戴到頭上，黑人瞬間目瞪口呆兼語塞，「路西法」追問黑人男子「怎麼不說話了？是不愛說話嗎？你再說一遍啊」，對方頓時變成一張笑臉，說「祝你萬事如意、闔家歡樂兄弟」後關閉視頻。

多數發表偏見言論的網友見到他這一造型後，瞬間陷入慌亂沉默，有人慌忙改口道歉，也有人直接掛斷連線，名場面視頻刷屏海外社交平台，網友紛紛評價這套回應「四兩撥千斤，專治惡意偏見」。

他會分享家鄉風土、各族群眾和睦共處的日常、特色美食與城市鄉村發展實景。不少原本帶著刻板印象的外國網友，在完整交流後主動改觀，留言表示打破了固有偏見，希望有機會親身到訪新疆。