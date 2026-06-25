流失百年國寶回家 浙企砸千萬拍「永樂大典」捐贈入藏杭州

流失在外的兩冊「永樂大典」回到中國了。（取材自央視）

被譽為「有史以來最大百科全書」的明代國寶《永樂大典》，歷經百年流散，今所存者皆為文明孤本。兩冊流失海外多年的明寫本《永樂大典》，經浙江企業家金亮於2020年在法國拍賣 行以812萬歐元（約922.6萬美元，6267萬人民幣)拍下，24日下午正式於浙江杭州國家版本館舉行捐贈入藏儀式。

央視新聞報導，《永樂大典》是明成祖永樂年間編纂的一部大型類書，全書22877卷、11095冊，約4.5億字。它采摭先秦至明初典籍七八千種，內容包羅萬象，且對引文一字不改、原文存錄，成為保存中國古典文獻的淵藪。

此次入藏杭州國家版本館的兩冊《永樂大典》分別為明嘉靖隆慶間內府寫本「湖」字冊（卷2268—2269）和「喪」字冊（卷7391—7392）。這兩冊與中國國家圖書館現藏的「湖」字、「喪」字冊均相連，特別是此「湖」字冊的出現，使現存的「湖」字卷全部相連（2260—2283），具有深遠的文獻補遺價值與學術拓展意義。

報導指出，回顧這段驚險的國寶回歸路，2020年5月，法國拍賣行驚現這兩冊《永樂大典》，因當時中國國內單位難以直接參拍，古籍專家翁連溪遂與浙江企業家金亮聯繫。金亮潛心古籍收藏三十餘載，聞訊後毅然決定以個人之力先行參拍。

拍賣當天，拍品Lot 231號《永樂大典》以5000歐元起拍，叫價如直升機一般直線上升，幾分鐘後價格就突破500萬歐元，現場買家們和電話委託者相互廝殺，最終以640萬歐元落槌，算入佣金共高達812萬歐元，比起拍價溢價1200多倍。

此後經各方協力運抵回國，金亮表示，兩冊《永樂大典》正式入藏杭州國家版本館，完成了將「國之瑰寶」安全送回「家」的夙願，心中感到非常踏實。這兩冊國寶的回歸，也為爭取更多流失文物回家提供了寶貴的借鑒。

流失在外的兩冊「永樂大典」回到中國了。（取材自央視）