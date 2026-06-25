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長江江豚首見「頭位分娩」 活潑「小26」滿月體重9公斤

中國新聞組／北京25日電
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小26緊跟著母親福久伴游。(取材自水生所)
小26緊跟著母親福久伴游。(取材自水生所)

中國科學院水生生物研究所白鱀豚館的18歲雌性長江江豚「福久」，5月22日17時27分順利產下一頭健康雄性幼豚，暫名「小26」。此次分娩為齒鯨類中極為罕見、且存在溺水風險的「頭位分娩」（胎兒頭部先出），是長江江豚人工種群有記錄以來的首例。6月22日，這頭江豚寶寶迎來滿月，其體長已從出生時的70公分增至80公分以上，體重從五公斤增至約九公斤，較出生時近乎翻倍。

綜合極目新聞、湖北日報報導，長江江豚繁育中心主任郝玉江表示，一般江豚分娩需耗時1.5至2小時，且母豚反應劇烈，但經驗豐富的「福久」從5月22日17時23分左右發作、身體弓成S形，到17時27分幼豚頭部出生「咚」地滑進水裡，全程僅耗時短短四分鐘。郝玉江坦言：「我們甚至還沒有準備好。」

醫療團隊指出，正常分娩的江豚多為尾巴先出來擺水、整個過程漫長，而「頭位分娩」致命的隱患在於幼豚的呼吸孔先出來，一旦分娩時間過長，極易在水中溺水。所幸「小26」出生後迅速出水呼吸了第一口空氣，並在出生後6.5小時即成功吃到母乳，創下歷次江豚分娩後哺乳時間最短紀錄。

目前滿月後的「小26」整體狀況非常不錯、灰撲撲的皮膚油得發光，不僅與媽媽伴游，互動豐富，更會圍著飼養員衝浪、鑽底，性格相當大方。母豚「福久」自2011年從野外引入以來已誕下三胎；幼豚的父親「淘淘」則是全球首頭人工環境下出生的江豚，將於今年7月5日迎來21歲生日。

報導指出，今年適逢該中心成功繁育江豚30周年、長江保護法實施五周年，且最新數據顯示長江江豚種群數量已回升至1426頭。武漢市也在今年4月正式將長江江豚確定為城市吉祥物。郝玉江強調，二代繁育江豚如今已達成100%成活率，每一隻新生的江豚，都是守護長江生態的重要名片。

小26是頭部先離開母親身體。(視頻截圖)
小26是頭部先離開母親身體。(視頻截圖)

小26緊緊跟著福久。(取材自水生所)
小26緊緊跟著福久。(取材自水生所)

精華 FAQ

  • 18歲雌性長江江豚福久產下雄性幼豚小26，屬於齒鯨類罕見的頭位分娩，也是人工種群有記錄以來的首例，過程雖短卻帶有溺水風險。

  • 小26出生時體長約70公分、體重5公斤，滿月後已長到80公分以上、約9公斤，體型幾乎翻倍，且能與母豚互動、衝浪鑽底，狀況良好。

  • 報導指出，中心已成功繁育江豚30周年，二代繁育成活率達100%，最新種群數量回升至1426頭。新生幼豚象徵長江生態保護與保育成果持續累積。

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