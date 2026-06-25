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克羅埃西亞老將露拔火罐印記 「東方神祕力量」再現世界盃

中國新聞組╱北京25日電
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2026年6月23日 克羅埃西亞對巴拿馬戰，球員慶祝踢入球隊首球。(路透)
2026年6月23日 克羅埃西亞對巴拿馬戰，球員慶祝踢入球隊首球。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

克羅埃西亞擊敗巴拿馬取得世界盃首勝，佩里西奇身上的拔火罐印記成為焦點，也再度帶出歐洲足壇流行中醫療法的現象。

克羅埃西亞隊24日在2026年世界盃小組賽次輪中，1比0力克巴拿馬隊首勝入袋，走出上輪輸給英格蘭隊的陰影。在這場比賽中，眼尖的觀眾看到，37歲克羅埃西亞老將佩里西奇(Ivan Perisic)的後衣領處露出的皮膚部位有暗紅色的圓形印記，「是拔火罐！」讓中國球迷驚喜不已。

克羅埃西亞憑藉下半場第54分鐘的關鍵攻勢，由右路斯坦尼西奇突破傳中，助攻替補上陣的34歲老將布迪米爾左腳輕鬆推射破門，打破上半場0：0的僵局；最後補時階段，巴拿馬雖取得自由球卻錯失扳平機會，最終克羅埃西亞以1：0力克巴拿馬，巴拿馬則吞下小組賽二連敗。

賽場上，最令中國球迷注意的是，看到球員身上拔火罐的印記，「東方神祕力量」再現世界盃賽場。

紅星新聞報導，其實克羅埃西亞隊已經不是第一次在世界杯上展露拔火罐的印記了，在2022年世界盃，克羅埃西亞隊的尤拉諾維奇被放倒在地時，就露出短褲下面的好幾個火罐印記。而莫德里奇一次在克羅埃西亞隊的訓練場更換球衣時，同樣露出背上密密麻麻的圓形印記，證明用拔火罐來幫助球員身體恢復，已經是克羅埃西亞隊的一項傳統。

報導指出，拔火罐是一種傳統的中醫治療方法，透過負壓促進局部血液循環，能有效疏通經絡、活血祛瘀、緩解肌肉疼痛，幫助球員們快速恢復狀態。

很難準確考證拔火罐是從什麼時候傳到歐美體壇，有一種說法是，2008年北京奧運讓不少到中國參賽的外籍運動員見識到拔火罐這種療法。

2016年里約奧運上，包括菲爾普斯在內的一眾頂尖游泳運動員，背部明顯的拔火罐印記引發媒體的廣泛報導，菲爾普斯本人也曾透露，使用拔火罐療法是為了緩解肩傷和肌肉酸痛。之後，奧運會的游泳比賽中，都能在不少游泳運動員背上看到那明顯的圓形瘀血印記。

而在職業足球運動中，不少巨星也都嘗試過這一神祕的東方治療術，包括內馬爾、本澤馬等人，就連對訓練、恢復極為看重的C羅也是如此。在轉投沙特聯賽後，在2023年的一次賽前訓練中，C羅就被媒體拍到膝蓋、大腿後側都有拔火罐留下的印記。

NBA也有球星接受過拔火罐療法，包括詹姆斯、柯瑞、韋德、威斯布魯克、「字母哥」安戴托昆波等人。

克羅埃西亞隊慶祝進球，佩里西奇的後衣領處露出了暗紅色印記。(取材自紅星新聞／視覺...
克羅埃西亞隊慶祝進球，佩里西奇的後衣領處露出了暗紅色印記。(取材自紅星新聞／視覺中國圖)

精華 FAQ

  • 克羅埃西亞在2026年世界盃小組賽次輪以一比零擊敗巴拿馬，終於拿下首勝。第54分鐘由斯坦尼西奇右路傳中，替補上陣的布迪米爾推射破門，成為致勝關鍵。

  • 因為他後衣領露出的皮膚上有明顯暗紅圓形印記，外觀正是拔火罐留下的痕跡。這讓不少中國球迷立刻辨認出來，也把話題延伸到中醫療法在世界盃的曝光。

  • 內文指出，從2008年北京奧運、2016年里約奧運到足球與NBA，多位頂尖運動員都曾使用拔火罐。包括菲爾普斯、內馬爾、C羅與詹姆斯等人，都曾被拍到相關印記。

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