測試出包…小米電視誤報北京5.0級地震 「閨女都嚇哭了」

AI摘要 文章摘要整理： 小米電視因研發內測操作失誤，向北京、天津等地用戶誤發5.0級地震預警，造成民眾恐慌；公司隨後澄清致歉，並承諾全面整改。

中國科技巨頭小米 公司因電視系統測試出現重大失誤，導致北京、天津及周邊地區的部分小米電視用戶23日晚間突然收到「5.0級地震 預警」的全螢幕彈窗通知，當晚不少民眾因突如其來的警報驚慌失措，甚至全家衝下樓避難。小米電視隨後在當晚10時05分發布緊急澄清致歉聲明，確認該消息為研發人員進行內部測試時操作失誤所致，並承諾將全面整改。

綜合媒體報導，這起誤報事件發生於23日晚間8時15分，北京海淀區、房山區及天津等地的部分小米電視螢幕突然跳出地震提醒，內容驚悚寫著「地震橫波已到達北京XX（地區），預警震級5.0」，且系統同時以最大音量播放警報聲。由於警報聲勢驚人，引發大量網民在網上驚恐詢問「北京地震了？」有人心有餘悸地表示，「都把狗牽上準備跑了」、「閨女都嚇哭了」，海淀區地震局也隨即接到大量詢問，並緊急回應職員表示「沒有地震，信息非官方發布，正在核實來源」。

針對這起引發社會恐慌的烏龍事件，小米電視在聲明中坦言，該地震預警消息是研發人員開展功能內部測試時操作失誤，誤將內部模擬測試數據推送至線上正式環境。小米強調，該內容僅為測試的虛構數據，並非官方真實的地震預警，當前區域完全不存在任何地震險情，技術團隊已在第一時間採取攔截措施，阻止錯誤信息繼續擴散。

小米公司在聲明中表示，目前正針對信息發布流程、測試環境機制進行全面整改。為了防止類似事件再次發生，未來將在系統中補充多層審核校驗環節，並對於此次誤報所造成的用戶恐慌，向廣大公眾正式致歉。