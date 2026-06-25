測試出包…小米電視誤報北京5.0級地震 「閨女都嚇哭了」
小米電視因研發內測操作失誤，向北京、天津等地用戶誤發5.0級地震預警，造成民眾恐慌；公司隨後澄清致歉，並承諾全面整改。
AI摘要
文章摘要整理：
小米電視因研發內測操作失誤，向北京、天津等地用戶誤發5.0級地震預警，造成民眾恐慌；公司隨後澄清致歉，並承諾全面整改。
中國科技巨頭小米公司因電視系統測試出現重大失誤，導致北京、天津及周邊地區的部分小米電視用戶23日晚間突然收到「5.0級地震預警」的全螢幕彈窗通知，當晚不少民眾因突如其來的警報驚慌失措，甚至全家衝下樓避難。小米電視隨後在當晚10時05分發布緊急澄清致歉聲明，確認該消息為研發人員進行內部測試時操作失誤所致，並承諾將全面整改。
綜合媒體報導，這起誤報事件發生於23日晚間8時15分，北京海淀區、房山區及天津等地的部分小米電視螢幕突然跳出地震提醒，內容驚悚寫著「地震橫波已到達北京XX（地區），預警震級5.0」，且系統同時以最大音量播放警報聲。由於警報聲勢驚人，引發大量網民在網上驚恐詢問「北京地震了？」有人心有餘悸地表示，「都把狗牽上準備跑了」、「閨女都嚇哭了」，海淀區地震局也隨即接到大量詢問，並緊急回應職員表示「沒有地震，信息非官方發布，正在核實來源」。
針對這起引發社會恐慌的烏龍事件，小米電視在聲明中坦言，該地震預警消息是研發人員開展功能內部測試時操作失誤，誤將內部模擬測試數據推送至線上正式環境。小米強調，該內容僅為測試的虛構數據，並非官方真實的地震預警，當前區域完全不存在任何地震險情，技術團隊已在第一時間採取攔截措施，阻止錯誤信息繼續擴散。
小米公司在聲明中表示，目前正針對信息發布流程、測試環境機制進行全面整改。為了防止類似事件再次發生，未來將在系統中補充多層審核校驗環節，並對於此次誤報所造成的用戶恐慌，向廣大公眾正式致歉。
小米表示，事件源於研發人員進行功能內部測試時操作失誤，將模擬測試數據誤推送到正式線上環境，因而讓部分用戶收到虛構的地震預警訊息。 警報在晚間突然響起且全螢幕彈窗顯示，許多民眾驚慌失措，紛紛上網詢問是否地震，也有人帶著家人和寵物準備撤離，現場一度相當混亂。 小米在當晚即發布緊急澄清與道歉聲明，強調消息非官方預警，並表示已第一時間攔截錯誤資訊，後續將補強多層審核與測試流程，避免再犯。
精華 FAQ
小米表示，事件源於研發人員進行功能內部測試時操作失誤，將模擬測試數據誤推送到正式線上環境，因而讓部分用戶收到虛構的地震預警訊息。
警報在晚間突然響起且全螢幕彈窗顯示，許多民眾驚慌失措，紛紛上網詢問是否地震，也有人帶著家人和寵物準備撤離，現場一度相當混亂。
小米在當晚即發布緊急澄清與道歉聲明，強調消息非官方預警，並表示已第一時間攔截錯誤資訊，後續將補強多層審核與測試流程，避免再犯。
上一則
青海校長偷吃小21歲女教師 買假結婚證生2娃 兩人下場曝光
下一則