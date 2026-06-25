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只有停車場賺錢…耗資24億慘虧10億元 張家界大庸古城7月重開

中國新聞組╱北京25日電
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湖南張家界「大庸古城」重新開業迎客。(取材自央視新聞)
湖南張家界「大庸古城」重新開業迎客。(取材自央視新聞)

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文章摘要整理：

耗資24.43億元、曾長期空城的大庸古城將於7月10日重開，並由湖南廣電系合資公司接手改造運營，盼扭轉累虧逾10億元的困局。

曾經因耗資巨額卻形同「空城」、陷入破產重組而遭央視《焦點訪談》大篇幅報導的湖南張家界「大庸古城」，正式官宣將於7月10日重新開業迎客。張家界旅遊集團股份有限公司（簡稱張家界）23日晚間發布公告，指出其全資子公司已與電廣傳媒、芒果超媒等共同投資的合資公司「張家界芒果文旅有限公司」簽署合作協議，將由該合資公司全面負責大庸古城項目的提質改造與聯合運營。

綜合紅星新聞與新京報報導，大庸古城此次得以重整旗鼓，背後有著湖南廣電系的深度介入。雙方於2025年11月簽署重整投資協議，由電廣傳媒與芒果超媒等八家公司受讓股票並注入12.87億元(人民幣，以下同)資金；一個月後，三方進一步投資設立合資公司，預計投入不超過1.8億元用於古城的實際經營與改建。大庸古城官方公眾號「奇幻大庸城」指出，新項目將以青春化、奇幻感、強體驗為核心定位。今年4月也有招商人員透露，目前古城內外大部分商店已成功出租。

張家界集團在公告中樂觀表示，本次大庸古城項目重新開業運營，將有利於進一步豐富公司的文旅產品體系，並拓展增量的收入來源，進而提升公司的品牌影響力和市占率。

據報導，大庸古城曾是當地的「明星計畫」，定位為具有全國示範意義的文旅新標竿，當時樂觀預估建成後每年可實現近5億元營收與2億元淨利。然而，這座投資規模高達24.43億元的仿古建築群，自2021年6月試營運以來卻持續面臨嚴重虧損，從2021年到2024年累計虧損額超過10億元，甚至被外界譏諷唯一經營性獲利的項目只有停車場。

受到大庸古城營運不如預期的拖累，母公司張家界集團近年業績持續低迷，2020年至2024年五年間累計虧損高達13.08億元。根據2026年4月發布的2025年財報顯示，集團全年歸屬於上市公司股東的淨利仍虧損5.49億元，官方坦言虧損主因仍是大庸古城計提資產減損。公司股票也因此曾被深圳證券交易所實施其他風險警示，直到今年5月18日才成功「摘帽」恢復正常交易。

精華 FAQ

  • 因原本營運長期不振、資產減損壓力沉重，張家界集團與湖南廣電系合作重整後，決定由合資公司接手提質改造並重新開放，以尋求新的營收來源。

  • 張家界集團子公司已與電廣傳媒、芒果超媒等共同投資的合資公司「張家界芒果文旅有限公司」簽約，後者將全面負責項目的改造與聯合運營工作。

  • 這座投資24.43億元的仿古古城自2021年試營運以來持續虧損，2021至2024年累計虧損超過10億元，連母公司也被拖累多年，直到今年才恢復正常交易。

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