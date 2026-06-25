青海校長偷吃小21歲女教師 買假結婚證生2娃 兩人下場曝光

AI摘要 文章摘要整理： 青海西寧一名已婚校長與小21歲女教師長期婚外情，為生育子女購買假結婚證騙取試管嬰兒服務，法院認定兩人構成買賣國家機關證件罪並分別判刑。

近日，中國裁判文書網公布一起震驚教育界的判決。青海西寧某中學的一名64歲張姓校長，在合法婚姻存續期間，長期與相差21歲的李姓女教師保持婚外情，兩人為了生育子女，不惜購買假結婚證書以騙取醫院的試管嬰兒醫療服務。西寧市某區人民法院近日作出一審判決，認定兩人均已構成買賣國家機關證件罪，雙雙遭判刑。

紅星新聞報導，根據法院一審判決書，張姓校長被判處拘役六個月，並處罰金3000元(人民幣，以下同)。而具備碩士研究生學歷的李姓女教師則被判處拘役四個月，併處罰金2000元。法官考量到李某目前正獨自撫養兩名年幼的非婚生子女，對其宣告緩刑將有利於未成年子女成長，且對所居住社區無重大不良影響，因此依法宣告緩刑五個月。

這起案件源於2009年，當時李某入職該中學後，與校長張某熟識，並於次年發展出婚外不正當男女關係。由於中國法律嚴格規定體外受精胚胎移植手術（試管嬰兒）的適用對象必須為合法夫妻，兩人在2021年至2023年間前往外省醫院求醫時，透過「辦證」電話購買假的結婚證。兩人提供照片與身分資訊辦妥偽證後，成功騙過醫療機構，先後順利生了兩個孩子。

這起案件在2024年東窗事發。同年9月，警方透過電話通知將校長張某傳喚到案，10月則將女教師李某逮捕。兩人到案後，皆對買賣國家機關證件的犯罪事實供認不諱。張某因主動到案構成自首，李某被捕後如實供述屬於坦白，加上兩人皆自願認罪認罰，法庭因此在量刑時給予了從輕與從寬處理。

一審法院在判決時嚴正指出，此舉波及教育行業的職業形象與社會聲譽，具有多重社會危害性且後果嚴重，因此對於辯護律師提出「情節輕微、免予刑罰」的意見，法院不予採納，兩人必須為自身的違法行為承擔法律責任。