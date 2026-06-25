西安推出「風油精咖啡」網友：喝完很提神、能說風涼話了

西安咖啡店推出「風油精咖啡」。（取材自北青網）

陝西省西安市一家咖啡店近日推出名為「風油精氣泡美式」的創意飲品，有消費者表示，飲用後確實相當提神，但味道讓人不太容易接受；也有網友開玩笑稱，「喝完就能說風涼話了」。店家表示，該產品推出初期反應平平，但近幾天突然暴紅，目前一天可賣出50至60杯。

縱覽新聞報導，風油精是許多人熟悉的居家用品，常用於塗抹太陽穴或蚊蟲叮咬處，帶來清涼舒緩效果。近日有網友分享影片，店員在製作冰美式咖啡時，會加入幾滴風油精，引發關注。

一杯「風油精氣泡美式」售價為9.8元人民幣，店家表示，這款飲品推出時間不長，原本購買人數不多，近期因網路討論度提升而走紅。根據風油精產品說明書內容，風油精可供口服，因此店內製作時均依照規定控制用量，每杯約添加2至3滴。

談到口感，該名工作人員表示：「這款咖啡沒有掩蓋咖啡本身的味道，只是在原有的基礎上多了一絲薄荷清涼，比較適合夏天飲用。」

店家提到，近年咖啡創意混搭已相當普遍，過去「醬香拿鐵」等產品也曾掀起熱潮，而風油精入咖啡並非該店首創，其他咖啡店與咖啡師過去也曾有類似嘗試。不過，這次產品能吸引如此多顧客上門，「確實出乎意料」。

石家莊市第二醫院糖尿病中醫科醫師位庚表示，風油精的確可以口服，但由於含有樟腦、薄荷腦等成分，並不適合孕婦、嬰幼兒及老年人服用。若有需要口服，建議取4至6滴藥液，以溫水稀釋後飲用，避免過量。

位庚提醒，「風油精咖啡」這類創意飲品主要是滿足年輕族群的好奇心，從健康角度來看，不建議經常或大量飲用，尤其是患有慢性疾病或其他基礎疾病者，更應謹慎嘗試。