我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

咖啡廳拒眾議員高德曼進入 司法部啟動民權調查

長榮華府航線開航 北美客運增至10航點

西安推出「風油精咖啡」網友：喝完很提神、能說風涼話了

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西安咖啡店推出「風油精咖啡」。（取材自北青網）
西安咖啡店推出「風油精咖啡」。（取材自北青網）

陝西省西安市一家咖啡店近日推出名為「風油精氣泡美式」的創意飲品，有消費者表示，飲用後確實相當提神，但味道讓人不太容易接受；也有網友開玩笑稱，「喝完就能說風涼話了」。店家表示，該產品推出初期反應平平，但近幾天突然暴紅，目前一天可賣出50至60杯。

縱覽新聞報導，風油精是許多人熟悉的居家用品，常用於塗抹太陽穴或蚊蟲叮咬處，帶來清涼舒緩效果。近日有網友分享影片，店員在製作冰美式咖啡時，會加入幾滴風油精，引發關注。

一杯「風油精氣泡美式」售價為9.8元人民幣，店家表示，這款飲品推出時間不長，原本購買人數不多，近期因網路討論度提升而走紅。根據風油精產品說明書內容，風油精可供口服，因此店內製作時均依照規定控制用量，每杯約添加2至3滴。

談到口感，該名工作人員表示：「這款咖啡沒有掩蓋咖啡本身的味道，只是在原有的基礎上多了一絲薄荷清涼，比較適合夏天飲用。」

店家提到，近年咖啡創意混搭已相當普遍，過去「醬香拿鐵」等產品也曾掀起熱潮，而風油精入咖啡並非該店首創，其他咖啡店與咖啡師過去也曾有類似嘗試。不過，這次產品能吸引如此多顧客上門，「確實出乎意料」。

石家莊市第二醫院糖尿病中醫科醫師位庚表示，風油精的確可以口服，但由於含有樟腦、薄荷腦等成分，並不適合孕婦、嬰幼兒及老年人服用。若有需要口服，建議取4至6滴藥液，以溫水稀釋後飲用，避免過量。

位庚提醒，「風油精咖啡」這類創意飲品主要是滿足年輕族群的好奇心，從健康角度來看，不建議經常或大量飲用，尤其是患有慢性疾病或其他基礎疾病者，更應謹慎嘗試。

精華 FAQ

  • 店家推出的是「風油精氣泡美式」，製作時在冰美式中加入幾滴風油精，帶出薄荷清涼感。這款飲品因新奇組合引發討論，吸引不少消費者嘗試。

  • 店家表示，飲品剛推出時反應普通，但最近因網路影片與話題擴散而迅速走紅，目前每天可賣出約五十至六十杯，熱度明顯上升。

  • 醫師指出風油精雖可口服，但含樟腦與薄荷腦，不適合孕婦、嬰幼兒及老年人。一般若要口服也應少量並稀釋，且不建議經常或大量飲用。

上一則

中公布黃岩島發現「罕見珊瑚礁藍洞」 至少形成3200年

下一則

特效藥70萬一針…「活不過18個月」的漸凍兒 硬被外公養到9歲

延伸閱讀

風靡亞洲「沉浸式咖啡」吹進華人區 多層次風味喝出藝術感

風靡亞洲「沉浸式咖啡」吹進華人區 多層次風味喝出藝術感
不只提神？最新研究：咖啡有助情緒、壓力調節

不只提神？最新研究：咖啡有助情緒、壓力調節
Trader Joe's人氣餅乾找到天選起司 美妙滋味「香迷糊了」

Trader Joe's人氣餅乾找到天選起司 美妙滋味「香迷糊了」
Krispy Kreme甜甜圈新吃法 網友瘋傳一美食妙招

Krispy Kreme甜甜圈新吃法 網友瘋傳一美食妙招

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
萬先生的盒飯上寫著「來我這當學徒吧」。(視頻截圖)

失業男點外賣「一天就指望這頓 多給點飯」 老闆回應太暖

2026-06-19 05:30
郭斌臨畢業之際，與張龍在學校合影留念。(湖北日報)

山西挖眼案盲童長大了 郭斌721高分全國第一將攻雙學位

2026-06-23 20:53

超人氣

更多 >
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩

7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩