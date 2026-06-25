走出情緒低谷 16歲少女寫了2米長的信 感謝心理醫師

蔡晶晶與少女小容。(取材自潮新聞)

「謝謝你讓我明白，情緒沒有好壞之分，每種感受都值得被尊重。」浙江一名16歲少女小容在接受兩年多心理治療後，親手寫下長達2公尺的感謝信送給心理醫師，記錄自己從封閉沉默到重新接納自我的成長歷程。

小容兩年前首次走進浙江大學醫學院附屬兒童醫院心理科時，全程低著頭、不敢與人對視，也不敢隨意觸碰診間物品。心理治療師蔡晶晶回憶，初次會談時，小容幾乎一句話都沒說，她只是靜靜坐在一旁陪伴，給予足夠的安全感與空間。

有時候，這種沉默會持續整個諮詢過程。家長的質疑蔡晶晶聽過：「我們花錢不是來看你發呆的。」但她知道，不被催促，本身就是一種治療

轉變出現在第36次諮詢。當時小容將握在手中兩周的一顆糖果遞給蔡晶晶，這是她第一次主動表達善意，也象徵著開始打開心房。

在感謝信中，小容以12段「謝謝你」回顧自己的改變。她寫道：「在以前的時光裡，我的傾訴常被無視和否定，我的情緒常被忽視，久而久之，我就不再提起，不再說。」她也感謝醫師的接納與陪伴，「是你用全然的接納，告訴我所有的情緒都值得被看見，不必強迫自己堅強，不必假裝瀟灑。」

隨著信件內容推進，字跡也從起初的小而緊繃，逐漸變得舒展自然。

談到醫院，小容形容：「醫院是一個很溫和的地方。」當被問及如何形容蔡晶晶時，她回答：「治癒的白色，像海浪一樣的白色，沖刷自己的痛苦，慢慢好起來。」

信末，她寫下：「這份感恩，歷經歲月，從未改變，惟你我，年年有餘，歲歲年年。」

蔡晶晶表示，孩子出現心理與情緒困擾其實十分常見，許多沉默、叛逆或情緒低落的表現，往往都是求助訊號。她呼籲家長多些耐心與陪伴，認真傾聽孩子的想法；若發現情緒問題難以自行疏導，也應及時尋求專業心理協助。