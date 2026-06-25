我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic控阿里非法提取Claude能力 為最大同類型攻擊

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

走出情緒低谷 16歲少女寫了2米長的信 感謝心理醫師

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔡晶晶與少女小容。(取材自潮新聞)
蔡晶晶與少女小容。(取材自潮新聞)

「謝謝你讓我明白，情緒沒有好壞之分，每種感受都值得被尊重。」浙江一名16歲少女小容在接受兩年多心理治療後，親手寫下長達2公尺的感謝信送給心理醫師，記錄自己從封閉沉默到重新接納自我的成長歷程。

小容兩年前首次走進浙江大學醫學院附屬兒童醫院心理科時，全程低著頭、不敢與人對視，也不敢隨意觸碰診間物品。心理治療師蔡晶晶回憶，初次會談時，小容幾乎一句話都沒說，她只是靜靜坐在一旁陪伴，給予足夠的安全感與空間。

有時候，這種沉默會持續整個諮詢過程。家長的質疑蔡晶晶聽過：「我們花錢不是來看你發呆的。」但她知道，不被催促，本身就是一種治療

轉變出現在第36次諮詢。當時小容將握在手中兩周的一顆糖果遞給蔡晶晶，這是她第一次主動表達善意，也象徵著開始打開心房。

在感謝信中，小容以12段「謝謝你」回顧自己的改變。她寫道：「在以前的時光裡，我的傾訴常被無視和否定，我的情緒常被忽視，久而久之，我就不再提起，不再說。」她也感謝醫師的接納與陪伴，「是你用全然的接納，告訴我所有的情緒都值得被看見，不必強迫自己堅強，不必假裝瀟灑。」

隨著信件內容推進，字跡也從起初的小而緊繃，逐漸變得舒展自然。

談到醫院，小容形容：「醫院是一個很溫和的地方。」當被問及如何形容蔡晶晶時，她回答：「治癒的白色，像海浪一樣的白色，沖刷自己的痛苦，慢慢好起來。」

信末，她寫下：「這份感恩，歷經歲月，從未改變，惟你我，年年有餘，歲歲年年。」

蔡晶晶表示，孩子出現心理與情緒困擾其實十分常見，許多沉默、叛逆或情緒低落的表現，往往都是求助訊號。她呼籲家長多些耐心與陪伴，認真傾聽孩子的想法；若發現情緒問題難以自行疏導，也應及時尋求專業心理協助。

精華 FAQ

  • 她在接受兩年多心理治療後，逐漸走出封閉與沉默，重新理解並接納自己的情緒，因此親手寫下長信，向陪伴她成長的心理醫師表達感謝。

  • 蔡晶晶沒有催促她開口，而是以安靜陪伴、提供安全感與空間的方式進行治療，讓小容在不被逼迫的情況下，慢慢建立信任並主動表達。

  • 心理師指出，孩子的沉默、叛逆或情緒低落常是求助訊號，家長應多些耐心傾聽與陪伴；若情緒問題難以自行疏導，應及時尋求專業協助。

上一則

全網都被騙 驚爆遭「農村婆婆」糾纏12年 李金銘說話了

下一則

只有停車場賺錢…耗資24億慘虧10億元 張家界大庸古城7月重開

延伸閱讀

她把ChatGPT當知己 談心數月後自殺

她把ChatGPT當知己 談心數月後自殺
兩個母親的淚水

兩個母親的淚水
曾捐腎給友人 亞裔女再捐肝救助陌生4歲女童

曾捐腎給友人 亞裔女再捐肝救助陌生4歲女童
北科大研究生之死 失去孩子的父親2500字沉痛告白：只是希望知道真相

北科大研究生之死 失去孩子的父親2500字沉痛告白：只是希望知道真相

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

2026-06-23 08:30
萬先生的盒飯上寫著「來我這當學徒吧」。(視頻截圖)

失業男點外賣「一天就指望這頓 多給點飯」 老闆回應太暖

2026-06-19 05:30
（視頻截圖）

掌星艦發射權限？SpaceX華女工程師闢謠

2026-06-17 21:32

超人氣

更多 >
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒