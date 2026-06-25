3分鐘背完「岳陽樓記」日客獲免費入景區：下次挑戰「蜀道難」

日本遊客內田大翔在湖南岳陽樓景區以約3分鐘時間背誦「岳陽樓記」，引發熱議。（視頻截圖）

日本 24歲遊客內田大翔為了獲得免費入園資格，在湖南岳陽樓景區以約3分鐘時間背誦「岳陽樓記」，引發熱議。事實上，內田大翔中文流利，今年2月成功背誦「滕王閣序」，網友點名下一步挑戰唐代詩人李白名作「蜀道難」，他也坦言已列為下個目標。

極目新聞報導，內田大翔6月16日抵達岳陽，並在景區工作人員見證下完成「岳陽樓記」全文背誦，系統評分獲得98分。他說：「全程大概3分鐘，滿分100分，最後系統評了98分。」

談及準備過程，內田大翔指出，相較於「滕王閣序」，「岳陽樓記」篇幅較短，也比較容易記憶。「滕王閣序」當時斷斷續續準備約一個月，而「岳陽樓記」則花費約一周時間完成背誦。他透露，今年2月挑戰「滕王閣序」時曾獲得滿分100分，因此這次未能滿分略感可惜。

岳陽樓景區工作人員證實表示：「得了98分，也不一定是背誦出錯了，有可能是普通話發音問題，也有可能是語速的問題。」他並指出，能夠完整背誦全文的外國遊客相當少見。

內田大翔將背誦過程拍攝成影片並分享至個人社群平台後，吸引大批網友按讚留言。有網友表示：「我初中的時候根本背不下來。」」

來自日本名古屋的內田大翔高中畢業後，在日本學習一年中文，並於2021年前往中國就讀北京大學。大學畢業後，內田大翔一邊經營自媒體，一邊展開旅行生活，足跡遍及北京、深圳、瀋陽、大連、南寧等中國城市，也曾前往英國、希臘、土耳其及澳洲等國家。

另一方面，滕王閣景區宣布，將於7月1日至8月31日推出「經典背誦·終身免票」挑戰活動，限量1350個名額。參加者需依序背誦「滕王閣序」、「新修滕王閣記」及「重建滕王閣記」三篇古文，且每篇評分須達80分以上，方可獲得景區終身免票資格。