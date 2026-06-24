沙漠城市也會淹大水 新疆和田1天下了整年雨
新疆和田近日出現罕見極端暴雨，24小時雨量接近往年全年，造成山洪、泥石流與道路積水；專家指出此類天氣成因複雜，且災害影響大於補水效益。
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新疆和田近日出現罕見極端暴雨，24小時雨量接近往年全年，造成山洪、泥石流與道路積水；專家指出此類天氣成因複雜，且災害影響大於補水效益。
全球氣候異常，乾燥少雨的新疆，如今也不時傳出鬧水災的新聞。紅星新聞報導，6月19日至20日，新疆和田24小時降水量達64.7毫米，相當於一天內下了往常一整年的雨。暴雨也導致吐魯番至和田高速公路多處路段因山洪和泥石流中斷。
中國氣象服務協會會長許小峰表示，此次強降雨由北方冷渦與西南高壓脊輸送印度洋阿拉伯海水汽共同作用形成，在當地非常罕見，雖然降雨對乾旱地區有補水意義，但極端降雨也會沖垮乾燥土壤、引發災害，因此此類極端強降雨給當地帶來的問題是多於好處的。
新疆氣象局22日通報稱，近日，新疆和田地區迎來暴雨，6月20日8時至21日8時，當地共有22個觀測站出現大暴雨。最大降水中心為和田地區于田縣奧依托格拉克鄉山洪站，降水量為76.5毫米。和田市6月19日20時至20日20時的單日降水量為64.7毫米，相當於一天下了往常一整年的雨。
和田市居民陳女士表示，她到和田工作有12年了，這是頭一次遇到這麼大的雨，「和田在塔克拉瑪干沙漠邊上，平時主要是下沙塵，下雨相對少得多，即使有雨，一般也很少持續超過一個小時。這次不一樣，雨比較大，持續時間也比較久，這是我在這裡12年來第一次遇到。」
陳女士說，由於當地平時相對乾旱，房屋屋頂相對平坦，也沒有什麼防雨措施，這次下雨後，她有朋友家中出現了漏雨的情況，她家門口的道路也罕見地出現了積水。
6月20日，許多網友發視頻表示，當日下午，塔克拉瑪干沙漠邊緣突發暴雨，大量雨水匯聚形成山洪，裹挾泥沙漫灌至吐和高速路面。伽師縣境內多段道路通行受阻，部分路段出現齊小腿深的積水。
和田消防救援支隊22日發文稱，連日來，和田多地遭遇短時極端強降雨，導致城區主次幹道、老舊小區及城鄉接合部低窪地帶大面積積水，部分排水管網超負荷運行，多處道路受阻。災情發生後，支隊迅速進入24小時戰備狀態，連夜修訂排澇救援方案。
對於和田此次強降雨是否與氣候暖化有關，許小峰表示，這還需要進一步研究才能得出結論。理論上，氣候變暖會導致空氣中的能量和水汽增加，造成比以往更極端的災害，近年來全球極端天氣出現頻率確實有明顯增加的趨勢。
和田市6月19日至20日單日降水量達64.7毫米，幾乎相當於往常一整年的雨量；新疆多個觀測站也出現大暴雨，顯示這次天氣在當地極不尋常。 暴雨引發山洪和泥石流，吐魯番至和田高速多處路段中斷，部分道路積水深及小腿；城區與老舊社區排水超負荷，還出現漏雨等居家損害。 許小峰表示，是否與氣候變暖直接相關仍需進一步研究；但理論上暖化會增加能量與水汽，讓極端天氣更頻繁，近年全球極端事件確有上升趨勢。
精華 FAQ
和田市6月19日至20日單日降水量達64.7毫米，幾乎相當於往常一整年的雨量；新疆多個觀測站也出現大暴雨，顯示這次天氣在當地極不尋常。
暴雨引發山洪和泥石流，吐魯番至和田高速多處路段中斷，部分道路積水深及小腿；城區與老舊社區排水超負荷，還出現漏雨等居家損害。
許小峰表示，是否與氣候變暖直接相關仍需進一步研究；但理論上暖化會增加能量與水汽，讓極端天氣更頻繁，近年全球極端事件確有上升趨勢。
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