沙漠城市也會淹大水 新疆和田1天下了整年雨

新疆和田6月19日至20日降下大雨，24小時降水量達64.7毫米，相當於一天內下了往常一整年的雨，導致市區多地出現積水。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 新疆和田近日出現罕見極端暴雨，24小時雨量接近往年全年，造成山洪、泥石流與道路積水；專家指出此類天氣成因複雜，且災害影響大於補水效益。

全球氣候異常，乾燥少雨的新疆 ，如今也不時傳出鬧水災的新聞。紅星新聞報導，6月19日至20日，新疆和田24小時降水量達64.7毫米，相當於一天內下了往常一整年的雨。暴雨也導致吐魯番至和田高速公路多處路段因山洪和泥石流中斷。

中國氣象服務協會會長許小峰表示，此次強降雨由北方冷渦與西南高壓脊輸送印度 洋阿拉伯海水汽共同作用形成，在當地非常罕見，雖然降雨對乾旱地區有補水意義，但極端降雨也會沖垮乾燥土壤、引發災害，因此此類極端強降雨給當地帶來的問題是多於好處的。

新疆氣象局22日通報稱，近日，新疆和田地區迎來暴雨，6月20日8時至21日8時，當地共有22個觀測站出現大暴雨。最大降水中心為和田地區于田縣奧依托格拉克鄉山洪站，降水量為76.5毫米。和田市6月19日20時至20日20時的單日降水量為64.7毫米，相當於一天下了往常一整年的雨。

和田市居民陳女士表示，她到和田工作有12年了，這是頭一次遇到這麼大的雨，「和田在塔克拉瑪干沙漠邊上，平時主要是下沙塵，下雨相對少得多，即使有雨，一般也很少持續超過一個小時。這次不一樣，雨比較大，持續時間也比較久，這是我在這裡12年來第一次遇到。」

陳女士說，由於當地平時相對乾旱，房屋屋頂相對平坦，也沒有什麼防雨措施，這次下雨後，她有朋友家中出現了漏雨的情況，她家門口的道路也罕見地出現了積水。

6月20日，許多網友發視頻表示，當日下午，塔克拉瑪干沙漠邊緣突發暴雨，大量雨水匯聚形成山洪，裹挾泥沙漫灌至吐和高速路面。伽師縣境內多段道路通行受阻，部分路段出現齊小腿深的積水。

和田消防救援支隊22日發文稱，連日來，和田多地遭遇短時極端強降雨，導致城區主次幹道、老舊小區及城鄉接合部低窪地帶大面積積水，部分排水管網超負荷運行，多處道路受阻。災情發生後，支隊迅速進入24小時戰備狀態，連夜修訂排澇救援方案。

對於和田此次強降雨是否與氣候暖化有關，許小峰表示，這還需要進一步研究才能得出結論。理論上，氣候變暖會導致空氣中的能量和水汽增加，造成比以往更極端的災害，近年來全球極端天氣出現頻率確實有明顯增加的趨勢。