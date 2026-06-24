我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩為何急捧14歲女兒金主愛到第一線？

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

模仿老師暴紅 網紅鐘美美錄取波士頓大學 300萬學費全靠拍片賺夠

中國新聞組╱北京24日電
因模仿老師而在網路暴紅的19歲百萬粉絲網紅「鐘美美」。(視頻截圖)
因模仿老師而在網路暴紅的19歲百萬粉絲網紅「鐘美美」。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

因模仿老師爆紅的鐘美美成功錄取波士頓大學，四年留學費用近三百萬皆由拍片收入支付，並強調自己是經正規申請獲錄取。

因模仿老師而在網路暴紅的19歲百萬粉絲網紅「鐘美美」（本名鐘宇升），22日官宣成功拿到美國私立名校波士頓大學的本科錄取通知書，將於明年正式入讀。消息一出立刻引發全網關注，這筆接近300萬(人民幣，以下同)的留學巨款，全都是鐘美美自己這些年靠自媒體賺來的。波士頓大學官方帳號隨後也在其社群平台親自留言歡迎，為其入學資格背書。

綜合媒體報導，由於波士頓大學留學成本高昂，四年本科讀完預估總花費接近300萬元。面對外界對其靠「鈔能力」走捷徑名校的質疑，鐘美美發文澄清，明確表示該校絕非花錢就能進，自己沒有跨海人脈，更未繳納學費以外的擇校費，是全程透過正規管道、層層篩選取得入學資格。最讓網友感慨的是，這筆巨額學費全是他做自媒體賺來的，他強調：「我都存作學費，我深知我必須為自己的成長買單。」

現年19歲的鐘美美出生於2007年，黑龍江鶴崗人、哈爾濱市第三中學國際部學生。2020年5月，她因惟妙惟肖地模仿各科老師而迅速走紅。走紅初期，她曾展現出超越年齡的成熟，拒絕多家公司的高額簽約。她當時坦言，拒絕一年100萬的合約是因為不想耽誤學業，並幽默地表示：「有可能廣告商給我100萬，他後期掙1000萬。學習好了未來可能賺一個億。」

在網紅光鮮的外表下，鐘美美有著普通且充滿陰影的原生家庭背景。她在2025年的節目中曾落淚透露，童年曾長期遭受父親家暴，甚至連母親都被打到骨折，導致他和妹妹至今對敲門聲仍有恐懼。父母離婚後，她最大的想法就是成為家庭的頂梁柱，保護好媽媽和妹妹。如今，他不僅在2025年與母親共同成立了文化傳媒公司，更靠自己的實力成功賺夠留學基金，翻轉了命運。

面對同齡人，正值高考升學季的鐘美美也感性地隔空喊話：「無論你是哪一種路徑，我知道都不容易。但我們朝著心中那個方向努力奔跑，摔倒、爬起、繼續相信總能抵達想要去的遠方。」她坦言，自己文化成績普通、不是學霸，只是想繼續學習、見見世面，並發自內心感謝這個時代、支持他的粉絲與母校。

鐘美美稱，自己現在最大的想法，就是成為這個家庭的頂梁柱，保護好媽媽和妹妹，讓真正疼愛他的姥姥、姥爺過上更好的生活。

13歲靠著模仿老師爆火的鐘美美。（取材自澎湃新聞）
13歲靠著模仿老師爆火的鐘美美。（取材自澎湃新聞）

精華 FAQ

  • 他獲得美國波士頓大學本科錄取通知書，預計明年正式入學。消息曝光後引發大量關注，校方帳號也在社群平台留言歡迎，間接確認其錄取資格。

  • 因波士頓大學學費昂貴，外界懷疑他靠財力或關係走捷徑。鐘美美則表示學校不是花錢就能進，自己全程透過正規管道申請，沒有特殊人脈，也未繳擇校費。

  • 他表示近三百萬留學費用全靠自媒體收入慢慢存下。過去他因模仿老師走紅，但也曾透露童年遭家暴陰影，如今希望成為家中頂梁柱，照顧母親與妹妹。

波士頓

上一則

王毅晤印安全顧問 珍惜邊界安寧、籲恢復對話

下一則

山西挖眼案盲童郭斌拚搏12年 特教高考721分全國第1 將攻雙學位

延伸閱讀

翁虹女兒高中全A畢業 獲UCLA錄取 還獲得獎學金

翁虹女兒高中全A畢業 獲UCLA錄取 還獲得獎學金
貨幣貶值、就業變差…背巨債出國留學？印度學生猶豫了

貨幣貶值、就業變差…背巨債出國留學？印度學生猶豫了
15歲華生讀爾灣加大3年 每天載兒子上課 「我不是虎媽」

15歲華生讀爾灣加大3年 每天載兒子上課 「我不是虎媽」
曾任職公校…華人製片張譽文 讓「沉默的聲音」被看見

曾任職公校…華人製片張譽文 讓「沉默的聲音」被看見

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
前「東張西望」外景主持人黃穎君獲環球夫人獎，成為香港首位獲得此殊榮的女性。（取材自Instagram）

香港第一人 TVB前主持人離巢4年變學霸 勇獲環球夫人獎

2026-06-16 22:11
萬先生的盒飯上寫著「來我這當學徒吧」。(視頻截圖)

失業男點外賣「一天就指望這頓 多給點飯」 老闆回應太暖

2026-06-19 05:30

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了