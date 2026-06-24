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找乾淨的她…滴露中國廣告挨轟物化女性 品牌致歉撤廣告

中國新聞組╱北京24日電
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滴露（Dettol）母公司利潔時中國（投資）有限公司，22日就旗下衣物消毒液廣告...
滴露（Dettol）母公司利潔時中國（投資）有限公司，22日就旗下衣物消毒液廣告引發的物化女性的性別爭議正式致歉。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

滴露中國一支以微短劇呈現的消毒產品廣告，因出現厭女與物化女性內容遭網路撻伐，品牌隨後道歉並撤下廣告。

「還好我遇見現在這個她，乾乾淨淨沒被別的男人汙染」，英國知名衛生品牌滴露（Dettol）在中國的一則多用途消毒產品廣告引發輿論強烈反彈，該公司22日發表聲明向大眾致歉，並表示該爭議廣告已被全數撤下。滴露在聲明中坦言，該廣告「讓許多人，尤其女性朋友感到被冒犯。其中存在的內容表達缺陷與審核失職，責任不容推脫。」公司也承諾將全面檢視內部的內容審核流程。

BBC報導，這則引發軒然大波的廣告長達五分鐘，是以近期熱門的微短劇形式拍攝。故事一開始描繪一名男子在尋找伴侶時，公然提出要求對方必須「乾乾淨淨，沒被別的男人污染過」等歧視言論；雖然情節在後段出現轉折，男子的新女友公開指責他的厭女言論並提出分手，隨後廣告將滴露產品呈現為對抗「有毒的男人就跟這細菌一樣」的解決方案，但其具體表達方式仍適得其反。

對此，滴露公司解釋，該廣告的創作初衷原本是為了批評性別刻板印象，但後來在網路上流傳的片段扭曲核心訊息。滴露強調，品牌的設立宗旨是「保護家庭健康」，但公司也深知「真正的保護同樣在於維護每一個人的尊嚴，以及其獲得平等對待的權利」。

然而，這份解釋並未平息大眾的憤怒，該廣告在過去數日已在中國多個社群媒體平台上引發抵制與強烈抗議。有用戶指其物化女性，也有人呼籲抵制該品牌，許多人紛紛在微博上痛斥，「這是什麼垃圾廣告，讓我無話可說」，甚至有人憤而呼籲抵制，直言「這公司真是沒救了，高層到底在做甚麼？我再也不用滴露了，市面上品牌多的是」。

「數字中國觀察」（Eye on Digital China）電子通訊主理人柯小曼形容這場宣傳，對一個以清潔為核心業務的品牌而言，一塌糊塗，「即便原意是要呈現該男性角色有問題，但訊息傳遞得拙劣不堪，以至於產生了嚴重的反效果。」

事實上，這並非滴露首次在中國陷入爭議。該品牌隸屬於英國消費品公司利潔時（Reckitt），去年亦曾因一則廣告引發反彈，其中包含一句台詞：「可她（新娘子）卻在結婚前被退貨了，肯定是身子不乾淨。」

精華 FAQ

  • 因廣告開頭出現「乾乾淨淨、沒被別的男人污染」等歧視性台詞，被指物化女性、傳播厭女觀念，雖然後段有反轉，仍未能消除負面觀感。

  • 滴露於22日發表聲明向大眾致歉，承認內容表達有缺陷、內部審核失職，並表示已將爭議廣告全部撤下，同時檢視後續內容審核流程。

  • 不是。報導指出，滴露去年也曾因廣告台詞「結婚前被退貨，肯定是身子不乾淨」引發反彈，顯示品牌在中國的宣傳多次觸及性別敏感議題。

社群媒體 歧視

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