找乾淨的她…滴露中國廣告挨轟物化女性 品牌致歉撤廣告

滴露（Dettol）母公司利潔時中國（投資）有限公司，22日就旗下衣物消毒液廣告引發的物化女性的性別爭議正式致歉。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 滴露中國一支以微短劇呈現的消毒產品廣告，因出現厭女與物化女性內容遭網路撻伐，品牌隨後道歉並撤下廣告。

「還好我遇見現在這個她，乾乾淨淨沒被別的男人汙染」，英國知名衛生品牌滴露（Dettol）在中國的一則多用途消毒產品廣告引發輿論強烈反彈，該公司22日發表聲明向大眾致歉，並表示該爭議廣告已被全數撤下。滴露在聲明中坦言，該廣告「讓許多人，尤其女性朋友感到被冒犯。其中存在的內容表達缺陷與審核失職，責任不容推脫。」公司也承諾將全面檢視內部的內容審核流程。

BBC報導，這則引發軒然大波的廣告長達五分鐘，是以近期熱門的微短劇形式拍攝。故事一開始描繪一名男子在尋找伴侶時，公然提出要求對方必須「乾乾淨淨，沒被別的男人污染過」等歧視 言論；雖然情節在後段出現轉折，男子的新女友公開指責他的厭女言論並提出分手，隨後廣告將滴露產品呈現為對抗「有毒的男人就跟這細菌一樣」的解決方案，但其具體表達方式仍適得其反。

對此，滴露公司解釋，該廣告的創作初衷原本是為了批評性別刻板印象，但後來在網路上流傳的片段扭曲核心訊息。滴露強調，品牌的設立宗旨是「保護家庭健康」，但公司也深知「真正的保護同樣在於維護每一個人的尊嚴，以及其獲得平等對待的權利」。

然而，這份解釋並未平息大眾的憤怒，該廣告在過去數日已在中國多個社群媒體 平台上引發抵制與強烈抗議。有用戶指其物化女性，也有人呼籲抵制該品牌，許多人紛紛在微博上痛斥，「這是什麼垃圾廣告，讓我無話可說」，甚至有人憤而呼籲抵制，直言「這公司真是沒救了，高層到底在做甚麼？我再也不用滴露了，市面上品牌多的是」。

「數字中國觀察」（Eye on Digital China）電子通訊主理人柯小曼形容這場宣傳，對一個以清潔為核心業務的品牌而言，一塌糊塗，「即便原意是要呈現該男性角色有問題，但訊息傳遞得拙劣不堪，以至於產生了嚴重的反效果。」

事實上，這並非滴露首次在中國陷入爭議。該品牌隸屬於英國消費品公司利潔時（Reckitt），去年亦曾因一則廣告引發反彈，其中包含一句台詞：「可她（新娘子）卻在結婚前被退貨了，肯定是身子不乾淨。」