AI電影競爭熱 字節跳動獲周星馳授權 「食神」進入二創時代

周星馳的經典電影進入AI二創時代。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 字節跳動推出Seedance 2.5，將AI影片生成提升至工業級應用，並獲周星馳經典電影授權，讓經典IP在合法合規下進入AI二創時代。

生成式AI競爭持續升溫，字節跳動23日在火山引擎Force原動力大會發布新一代影片生成模型Seedance 2.5，不僅將單段影片原生生成時長提升至30秒、支援4K高畫質輸出，更首度開放周星馳 經典電影IP授權創作，讓「喜劇之王」、「食神」等片進入AI二創時代。

此次亮相的Seedance 2.5被外界視為AI影片生成從「技術展示」跨入「工業級生產工具」重要里程碑。火山引擎總裁譚待表示，新版本完成多項核心升級，最大亮點是單段影片原生直出時長由上一代15秒提升至30秒，領先業界。過去創作者往往需要將多段影片拼接才能完成較完整的故事內容，容易出現人物變臉、光影不一致或動作銜接失真等問題，如今可透過一次生成解決。

綜合大公報、澎湃新聞、每日經濟新聞等報導，除了時長突破，Seedance 2.5也大幅提高創作可控性，模型支援最多50個全模態參考素材同時輸入，包括文字、圖片、影片及音訊，創作者可一次上傳角色設定、分鏡腳本、參考鏡頭、場景氛圍與背景音樂等資料，讓AI更準確理解創作需求，維持角色形象與畫面風格的一致性。

畫質方面，Seedance 2.5原生支援4K解析度輸出，並新增局部精修能力，可在不改變鏡位、構圖及光線條件下，單獨替換人物或修改畫面細節。另一項備受影視從業者關注的新功能則是「3D白模預演」，可先以虛擬模型完成鏡頭調度與分鏡規畫，降低拍攝與製作成本。字節跳動CEO梁汝波透露，這項功能正是來自一位知名導演的建議。

除模型升級，字節跳動此次最受矚目的布局，莫過於引入周星馳經典電影IP。早在6月10日，火山引擎便推出「火山方舟版權商業化平台」，並與周星馳旗下比高集團達成合作，取得「喜劇之王」、「食神」及「長江七號」等作品的AI影片創作授權。

根據合作內容，創作者未來可透過抖音、剪映、即夢及所有接入Seedance的平台，直接使用官方授權範本進行AI二次創作，合法重現周星馳電影中的經典橋段與敘事風格。譚待透露，相關範本推出後單日創作量已突破10萬次，顯示經典IP在AI創作市場擁有龐大吸引力。

分析人士指出，周星馳電影長年累積深厚影迷基礎，「喜劇之王」、「食神」及「長江七號」都具有高度辨識度。此次授權不僅有助於盤活經典IP價值，也為AI內容創作提供合法合規的商業模式，降低侵權風險。

值得注意的是，就在Seedance 2.5發布前一天，阿里巴巴也推出新一代影片生成模型HappyHorse 1.1，主打畫質、角色一致性與動態表現升級，目前已應用於短劇、廣告及品牌行銷等場景。

周星馳的經典電影進入AI二創時代。(視頻截圖)