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宋祖兒變「孫凡清」…中國影視新規讓明星集體「痛失藝名」

中國新聞組／北京24日電
王楚然本名「王濤」曝光，網友調侃「反差直接拉滿」。(取材自微博)
王楚然本名「王濤」曝光，網友調侃「反差直接拉滿」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

中國影視業新規將於7月10日上路，要求演員改用本名署名並按姓氏筆畫排序，致使丁禹兮、宋祖兒等多位藝人本名曝光，引發網友熱議與業界關注。

丁禹兮變成了「丁舟傑」、宋祖兒原來叫「孫凡清」，就連孫儷也悄悄變回本名「孫麗」。近日，隨著騰訊視頻發布會嘉賓名單曝光，一場席捲中國娛樂圈的「藝名消失術」引發熱議，「多名藝人痛失藝名」話題迅速衝上熱搜榜。此事件背後，是影視產業的一場重大變革。

據悉，中國電視劇製作產業協會、中國網絡視聽節目服務協會及中國廣播電視社會組織聯合會演員委員會，日前聯合發布「關於規範電視劇（網絡劇）演員署名的通知」，新規將於7月10日起正式施行。騰訊視頻率先在年度發布會名單中落實，因此讓不少藝人的本名首度大規模曝光。

從公開名單可見，人氣男星丁禹兮改回本名「丁舟傑」；近年話題不斷的宋祖兒則以「孫凡清」亮相；李一桐繼新劇「金枝」後持續使用本名「李雪」；馮紹峰變回「馮威」；穎兒則恢復原名「劉穎」。此外，王影璐本名「王璐璐」、娜扎的完整姓名「古力娜扎爾·拜合提亞爾」也同步曝光。

其中討論度最高的莫過於宋祖兒。許多網友直到此次名單公布後才發現，原來她不僅不姓宋，本名「孫凡清」更充滿古典氣息，被不少人形容為「像小說女主角的名字」。而王影璐的本名「王璐璐」則因過於可愛，在社群平台掀起熱議。

除了真名曝光，新規另一大重點則是徹底改革娛樂圈長年爭議不斷的「番位文化」。據規定，未來電視劇、大型活動中的演員排序，將不再依據流量、咖位或商業價值，而是統一按照法定姓名姓氏筆畫排序。同時，各種五花八門的宣傳頭銜也將被精簡成「領銜主演」、「特別出演」與「出演」三類。

業內人士表示，這項措施讓宣傳、公關及藝統團隊鬆了一口氣。「以前大型活動最麻煩的就是排名字，光是排序問題就能來回修改數十次，甚至引發粉絲爭議，現在直接按筆畫排序，大家都省事很多。」

不過，新規上路也引發部分擔憂。有網友認為，許多藝名經過多年經營，早已成為明星的重要品牌資產，一旦全面改用本名，短期內恐怕會讓觀眾產生認知混亂。還有人擔心，未來搜尋引擎、社群平台及商業合作是否會出現數據分流問題。

也有觀眾指出，長久以來大家習慣從演員名單前幾位判斷誰是男女主角，未來改採筆畫排序後，主演與配角的位置可能被打亂，甚至影響部分觀眾對作品的第一印象，各方評價不一。

宋祖兒本名「孫凡清」，網友大讚比本名更具有古典氣息。(取材自微博)
宋祖兒本名「孫凡清」，網友大讚比本名更具有古典氣息。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 新規要求電視劇與網絡劇演員統一使用法定姓名署名，並把演員排序改為依姓氏筆畫排列，同時將宣傳頭銜簡化為幾個固定類別，以減少番位爭議。

  • 名單中包括丁禹兮本名丁舟傑、宋祖兒本名孫凡清、李一桐本名李雪、馮紹峰本名馮威、穎兒本名劉穎，另有王影璐與娜扎的完整姓名曝光。

  • 部分網友擔心藝名長期累積的品牌辨識度會受影響，也可能造成搜尋、社群與商業合作資料分流；同時主演位置被打亂，會改變觀眾對作品的第一印象。

孫儷 丁禹兮

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