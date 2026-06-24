舞者掛機械臂上跳舞 秦皇島景區吸客奇招讓專家緊張死了

舞者在機械手臂上做空中表演。(取材自瀟湘晨報)

秦皇島「漁島—海洋度假區」近日一項將舞者固定在工業機械手臂上、升至半空旋轉的舞蹈表演引發廣泛關注。因為表演距離觀眾近且未設防護，影片流出後，不少從業者紛紛警告該表演存在「衣服被捲入軸心」、「機械臂無避讓意識」等安全隱患。北戴河新區工作人員23日下午回應證實，該項目已被要求下架整頓，表演已全面停止。

瀟湘晨報報導，該表演計畫是將身著飄逸服飾的演員固定在機械手臂上，隨機械臂升至約2至3公尺高度，在半空中旋轉並持續做出各類舞蹈動作。然而現場影片顯示，機械手臂周邊不僅未設置任何防護欄或安全隔離，觀眾與表演區域更是幾乎零距離接觸，現場也未張貼安全提示標誌，讓不少機械從業者留言直呼「看得緊張死了」。

從事機械操作的尹先生看過影片後指出具體畫面風險，演員的演出服正好處在機械臂軸運動的位置，極易被捲入；且演員所在位置本應安裝防撞裝置，一旦發生接觸就會自動停機，但目前看來現場只能靠人為控制。

報導指出，業內人士小浦也進一步分析指出，工業機械手臂由伺服馬達和減速機驅動，輸出扭力極大，夾爪或臂桿一旦擠壓或撞擊人體，瞬間即可造成骨折甚至粉碎性損傷。更關鍵的是，工業機械臂按預設路徑高速循環運行，完全不具備「避讓意識」，不會因有人靠近而自動停止，且其多軸聯動旋轉範圍大、存在大量盲區，點位跳轉速度快，人員根本來不及反應。

北戴河新區工作人員23日回應稱，該項目已被要求下架整頓，表演已全面停止。據其介紹，景區先前曾對機械臂舞蹈計畫進行過報備審批，且在計畫啟動前考察過其他景區的類似案例，但當時對潛在的危險性考慮不夠充分。