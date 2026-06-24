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「每天都來拉屎」趕走築巢斑鳩慘遭「定點轟炸」杭州男崩潰

中國新聞組／北京24日電
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圖為鳥兒拉的屎。(取材自寧波晚報)
圖為鳥兒拉的屎。(取材自寧波晚報)

杭州市民沈先生近日發帖求助指出，今年5月因趕走一隻試圖在陽台築巢的斑鳩，從此該鳥展開長達兩個月的「定點投彈報復」。斑鳩每天在他家陽台拉屎，讓他清理的苦不堪言。由於沈先生去年體檢才剛查出隱球菌肺炎，清理鳥糞讓他面臨極大健康風險，專家對此支招，建議播放天敵「遊隼」的叫聲，可最有效迫使斑鳩逃跑。  

寧波晚報報導，沈先生住在杭州拱墅五年，小區環境良好、鳥類眾多。這隻來「報復」的斑鳩，清晨定時在陽台拉下三坨拳頭大小、高約兩公分的鳥糞。為了對付這隻斑鳩，他試遍網上反光風車、反光飄帶、驅鳥螺旋棒等視覺方法，甚至播放廣播，但斑鳩隨即將作案時間調整至清晨5點，導致他一周內有六天必須冒著肺炎復發風險清理鳥屎。  

杭州交通91.8「領先早高峰」22日對此展開討論，聽眾與網友紛紛腦洞大開給予建議。

有人建議「最好的辦法就是愛牠、寵牠，然後開始直播，用打賞的錢請鐘點工清掃」、也有人說「裝超市感應器，鳥一來說歡迎光臨嚇跑牠」；甚至有網友要屋主「來我小區抓條蛇回去，斑鳩一定嚇得不敢來」、還有人建議養貓、養老鷹抓鳥。  

報導指出，針對這場「人鳥大戰」，浙江省野生動植物保護協會野鳥分會副理事長東斯表示，鳥類遭驅趕後若認定該處環境安全，報復或執著行為大概率是短暫的，時間長了就會遺忘。  

東斯建議，目前居民區最有效的驅趕方法是播放猛禽聲音，其中以「遊隼」的叫聲效果最好，只要在清晨和傍晚等鳥類活動頻繁時段以普通音量播放即可。此外，也可以在玻璃窗貼上猛禽圖案，或在陽台放置香水、花露水等具刺激性氣味的物品，並輪換使用以防鳥類習慣。

精華 FAQ

  • 因他在今年5月趕走一隻準備在陽台築巢的斑鳩，之後該鳥疑似將此處視為地盤，連續兩個月幾乎每天定時來排糞，形成所謂的定點轟炸。

  • 他去年體檢時曾查出隱球菌肺炎，清理鳥糞時必須接觸可能帶有病菌的污染物，因此每次打掃都承受肺炎復發與感染風險，壓力相當大。

  • 專家建議在清晨、傍晚以普通音量播放遊隼等猛禽叫聲，並可在玻璃貼猛禽圖案、陽台放置香水或花露水等刺激性氣味物品，且輪換使用防止鳥類習慣。

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