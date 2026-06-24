湖北出了一個「小梅西」 6場比賽進7球 登上楚超射手王

咸寧外側隊何禹在綠茵場上。（取材自湖北日報）

湖北省城市足球聯賽（楚超）開賽至今，咸寧外星人隊前鋒何禹以六場球進七球高居射手榜首位，因球風靈動、門前嗅覺敏銳，被不少球迷稱為「咸寧小梅西 」。這名23歲球員不僅在聯賽中連續破門，更因外型與踢球風格酷似球王梅西受到關注。談及進球時，他表示：「這些進球不屬於我個人，都是團隊的進球。」

湖北日報報導，截至6月21日，湖北省城市足球聯賽已進行至第七輪。由於赴荊州客場賽事延期，咸寧外星人隊實際僅出賽6場，但何禹已攻入7球，暫居聯賽射手榜首位。

回顧本賽季表現，何禹的每粒進球方式各不相同。4月18日對陣隨州炎炎隊的首輪比賽中，他開場8分鐘便利用隊友傳中頭槌破門，攻入球隊賽季首球，並協助球隊以4比0獲勝。

4月25日迎戰神農架隊時，何禹先是接獲中場長傳推射得手，隨後又在上半場補時階段利用任意球傳中頭球建功，單場攻入兩球，幫助球隊以6比1大勝。

5月30日對陣黃石美爾雅隊，咸寧隊長時間落後。補時階段，隊友黎皓陽開出任意球，何禹在人群中高高躍起甩頭破門，協助球隊以1比1扳平比分。

6月13日客場挑戰恩施小土豆隊，何禹完成個人本季代表作。他先後利用兩次補射破門，下半場再突破防線完成進球，上演帽子戲法，帶領球隊以3比0取勝。

資料顯示，何禹出生於2003年底，來自咸寧一個教師家庭。父親任教於湖北科技學院，母親則在鄂南高中任教。受父親影響，他從小接觸多項運動，最終選擇足球作為發展方向。

何禹回憶，小學三年級開始接受系統訓練，最初在咸寧實驗小學附近的水泥場地踢球。隨著興趣日增，2013年年僅十歲的他前往廣東恒大足球學校就讀，展開長達八年的足球訓練生涯。

在足校期間，他曾因球籍問題近一年無法參加正式比賽，只能跟隨球隊訓練。直到2019年完成球籍轉移後，才重新獲得正式出賽資格。

2022年，何禹選擇返回湖北升學，透過體育特長生身分考入華中師範大學體育學院運動訓練專業。畢業前順利取得保送研究生資格，今年9月將攻讀體育教育訓練學研究所。