我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩為何急捧14歲女兒金主愛到第一線？

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

湖北出了一個「小梅西」 6場比賽進7球 登上楚超射手王

中國新聞組／北京24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
咸寧外側隊何禹在綠茵場上。（取材自湖北日報）
咸寧外側隊何禹在綠茵場上。（取材自湖北日報）

湖北省城市足球聯賽（楚超）開賽至今，咸寧外星人隊前鋒何禹以六場球進七球高居射手榜首位，因球風靈動、門前嗅覺敏銳，被不少球迷稱為「咸寧小梅西」。這名23歲球員不僅在聯賽中連續破門，更因外型與踢球風格酷似球王梅西受到關注。談及進球時，他表示：「這些進球不屬於我個人，都是團隊的進球。」

湖北日報報導，截至6月21日，湖北省城市足球聯賽已進行至第七輪。由於赴荊州客場賽事延期，咸寧外星人隊實際僅出賽6場，但何禹已攻入7球，暫居聯賽射手榜首位。

回顧本賽季表現，何禹的每粒進球方式各不相同。4月18日對陣隨州炎炎隊的首輪比賽中，他開場8分鐘便利用隊友傳中頭槌破門，攻入球隊賽季首球，並協助球隊以4比0獲勝。

4月25日迎戰神農架隊時，何禹先是接獲中場長傳推射得手，隨後又在上半場補時階段利用任意球傳中頭球建功，單場攻入兩球，幫助球隊以6比1大勝。

5月30日對陣黃石美爾雅隊，咸寧隊長時間落後。補時階段，隊友黎皓陽開出任意球，何禹在人群中高高躍起甩頭破門，協助球隊以1比1扳平比分。

6月13日客場挑戰恩施小土豆隊，何禹完成個人本季代表作。他先後利用兩次補射破門，下半場再突破防線完成進球，上演帽子戲法，帶領球隊以3比0取勝。

資料顯示，何禹出生於2003年底，來自咸寧一個教師家庭。父親任教於湖北科技學院，母親則在鄂南高中任教。受父親影響，他從小接觸多項運動，最終選擇足球作為發展方向。

何禹回憶，小學三年級開始接受系統訓練，最初在咸寧實驗小學附近的水泥場地踢球。隨著興趣日增，2013年年僅十歲的他前往廣東恒大足球學校就讀，展開長達八年的足球訓練生涯。

在足校期間，他曾因球籍問題近一年無法參加正式比賽，只能跟隨球隊訓練。直到2019年完成球籍轉移後，才重新獲得正式出賽資格。

2022年，何禹選擇返回湖北升學，透過體育特長生身分考入華中師範大學體育學院運動訓練專業。畢業前順利取得保送研究生資格，今年9月將攻讀體育教育訓練學研究所。

精華 FAQ

  • 截至6月21日，咸寧外星人隊因一場延期僅踢六場，何禹已攻入七球，暫居聯賽射手榜第一，成為楚超最受關注的本土前鋒之一。

  • 何禹因球風靈動、門前嗅覺敏銳，加上外型與踢球風格都被認為頗像梅西，因而獲得「咸寧小梅西」稱號，並在球迷間迅速走紅。

  • 他自小在咸寧接受訓練，十歲赴廣東恒大足校，曾因球籍問題久未參賽，2019年恢復資格後返鄂升學，現已取得保研資格，九月將讀研。

梅西

上一則

2大主因 香港粵式酒樓7年關了290店 大減16%

下一則

舞者掛機械臂上跳舞 秦皇島景區吸客奇招讓專家緊張死了

延伸閱讀

世界盃／錯失點球後梅開二度寫歷史 梅西坦言一度對自己很生氣

世界盃／錯失點球後梅開二度寫歷史 梅西坦言一度對自己很生氣
世界盃／梅西單場進3球 哈蘭德：太狂了 馬霍姆斯致敬GOAT

世界盃／梅西單場進3球 哈蘭德：太狂了 馬霍姆斯致敬GOAT
進球後爆哭…情緒失控都是因為「他」梅西全說了

進球後爆哭…情緒失控都是因為「他」梅西全說了
「梅」開二度 阿根廷2：0贏奧地利 提前晉級

「梅」開二度 阿根廷2：0贏奧地利 提前晉級

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
前「東張西望」外景主持人黃穎君獲環球夫人獎，成為香港首位獲得此殊榮的女性。（取材自Instagram）

香港第一人 TVB前主持人離巢4年變學霸 勇獲環球夫人獎

2026-06-16 22:11
萬先生的盒飯上寫著「來我這當學徒吧」。(視頻截圖)

失業男點外賣「一天就指望這頓 多給點飯」 老闆回應太暖

2026-06-19 05:30

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了