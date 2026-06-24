胖東來福利再升級 于東來：配偶或孩子意外離世可帶薪休假一年

人氣超市胖東來負責人于東來。（取材自微博）

中國零售企業胖東來近日公布多項員工福利規畫，其中包括研究推動「配偶或孩子意外離世帶薪休假一年」制度，引發關注。創辦人于東來表示，公司正研議更具人性化的休假措施，並規畫增加繁忙崗位工作期間的休息時間。他提到，若員工配偶或子女因意外離世，可享一年帶薪假期；父母及岳父岳母離世，則可享一個月帶薪假期。

綜合中國能源網、北京日報報導，胖東來創辦人于東來22日透過個人社群帳號公布多項福利升級計畫，強調將保障各崗位避免出現疲勞工作狀態，並組織員工共同討論相關制度標準。

其中，針對收銀台等工作量較大的崗位，公司規畫於正常工作時間內增加中途休息時段，降低長時間工作的負擔。

于東來同時透露，公司正研究制定新的帶薪休假制度。依規畫方向，若員工的配偶或子女因意外離世，可獲一年帶薪假期；若父母或岳父岳母離世，則可享有一個月帶薪假期。相關制度目前仍在研究與制定階段。

胖東來近年持續推動員工福利措施，包括每周二固定閉店休整、禁止員工加班，以及設立十天「不開心假」等制度。依先前公布資料，各類休假累計後，員工全年休息天數約達145天。

除了福利政策，于東來當天也公布公司上半年經營數據。截至6月22日，胖東來累計銷售額達139.54億（人民幣，下同），較去年同期成長24.23%；6月累計銷售額為15.94億，年增31.76%。

資料顯示，胖東來2025年全年銷售額達235.31億，較2024年的169.64億增加65.67億，年增38.71%。

胖東來擁有超過1萬個商品品項，涵蓋高端進口商品與自有品牌，滿足消費者需求。（取材自微博）