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不准問價的安徽霸王滷菜店翻車了 生肉放地上被狗啃食 下場曝光

中國新聞組／北京24日電
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七萬滷菜店的店主。(視頻截圖)
七萬滷菜店的店主。(視頻截圖)

安徽合肥因「不准問價」等經營規定在網路暴紅的「七萬滷菜店」，近日被網友直擊店內兩隻小狗直接啃食放在地面的生肉食材，引發食材衛生疑慮。市場監管部門立案調查後，扣押封存涉案食材，並責令經營者立即停業整改。

綜合觀察者網、大河報等媒體報導，事件起因於6月22日，一名網友前往該店拍攝時，發現店內兩隻小狗正在啃食一盆放置於地面的生肉食材。該網友表示，自己特地驅車十餘公里前往打卡，由於到達時間較早，店家尚未營業，卻意外拍下相關畫面。因為擔心遭汙染的肉品後續被加工販售，他當場向市場監管部門實名舉報。

網友拍到有兩隻小狗在啃食放置在地面上的生肉。(視頻截圖)
網友拍到有兩隻小狗在啃食放置在地面上的生肉。(視頻截圖)

相關影片在網路流傳後，引發廣泛討論，也讓這家原本就頗具爭議的網紅店再次受到關注。

據報導，「七萬滷菜店」由年逾七旬、被當地人稱為「老周」的店主經營。老周稱店內使用的是熬製四十多年的老滷，不過，讓該店走紅網路的並非滷味本身，而是老闆的「霸王規矩」。

多年來，老周堅持顧客不得詢問價格，否則輕則遭到斥責，重則可能被摔秤拒賣。他最經典的口頭禪是：「黃金都有漲有跌，你問價格有什麼用？我幹了幾十年，做生意講誠信，還會坑人嗎？」對於不認識的顧客，他甚至要求看對方的身分證。

自2022年起，相關影片在網路傳播後吸引大量網友前往打卡，不少人專程到店拍攝與店主互動的過程。

然而，該店的衛生條件也曾引起部分網友質疑。在多段公開影片中，可見店主切肉時未配戴口罩及手套，「說話唾沫星子橫飛，老鐵鍋結著一層厚厚的黑褐色油垢」，店內鍋具及作業環境的衛生狀況令人擔憂。但也有消費者表示，「他家滷菜味道確實好，就是老頭脾氣不太好」。

隨著店狗啃食生肉的畫面流出，合肥新站高新區市場監督管理局23日發布情況通報指出，近日網傳「七萬滷菜店」存在食材存放不規範、價格未明顯公示等問題，引發社會關注。執法人員接獲反映後前往現場核查，確認網傳影片所反映的「店內生肉食材放置地面」等情況屬實，店家同時存在價格公示不醒目等問題。

通報表示，目前已依據「食品安全法」等相關規定對該店立案調查，涉案食材已全部扣押封存，並責令經營者立即停業整改。市場監管部門表示，將依據後續調查結果依法處理，並適時向社會公布。

精華 FAQ

  • 網友拍到店內兩隻小狗直接啃食放在地面的生肉食材，畫面引發外界對污染與後續販售風險的強烈質疑，也成為遭檢舉的關鍵原因。

  • 合肥新站高新區市場監督管理局到場核查後，確認影片內容屬實，並依食品安全法立案調查，同時扣押封存涉案食材，責令店家立即停業整改。

  • 七萬滷菜店爆紅主因不是滷味本身，而是店主多年來堅持的「不准問價」等霸王規矩，包含拒絕詢價、要求看身分證等，引發大量網友拍攝打卡。

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