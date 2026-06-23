大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

涉事者諾阿希金在中國度假期間，拍攝了一段影片，故意在鏡頭前掩住鼻子，諷刺當地人「很臭」，並嘲笑「中國人不洗澡」。（視頻截圖）

近日，一名馬來西亞女遊客拍片諷中國人不洗澡很臭，引發網路熱議。她在中國旅遊期間於景區排隊時對著鏡頭掩鼻、搧風，並稱「好臭啊，你們全都不洗澡嗎？」、「這裡起碼好幾千人沒洗澡，洗過的人也就百來個吧。」影片曝光後引發大量討論。面對爭議，當事人其後發表道歉聲明，表示對自身言行感到懊悔，並稱願意承擔相關責任。

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綜合媒體報導，涉事女子為馬來西亞籍女子諾阿希金（Nur Asyiqin Mohd Dalil）。她日前赴中國旅遊期間拍攝短片，畫面中刻意以掩鼻、揮手驅散氣味等動作，搭配「中國人不洗澡」、「很臭」等言論，引發中國社群平台關注。

影片在網路流傳後，大量網友批評相關內容具有侮辱及歧視 意味，並質疑其言論不當。隨著事件持續發酵，相關話題一度登上社群平台熱搜。

除爭議影片外，網傳內容顯示，該女子與同行旅伴在中國多處景點及公共場所拍攝影片，並在排隊期間持手機近距離拍攝路人。另有消息指出，她在搭乘巴士時曾與其他乘客發生推擠，過程中險些將一名長者推倒；搭乘計程車期間，也曾當面批評司機服務態度。

事件延燒後，諾阿希金於6月22日在社群平台發布道歉聲明。她表示，自己在中國旅遊期間因一時衝動作出錯誤反應，對相關言論感到自責與後悔。

她在聲明中指出，相關影片並非刻意策畫或安排，無意侮辱、羞辱任何人，也無意挑起跨國衝突或仇恨情緒。她表示願意為影片造成的不適與爭議承擔全部責任，希望事件能獲得妥善處理。

不過，部分網友對道歉內容提出質疑，認為從景區到公共運輸工具等多個場景均有相關拍攝畫面，並非單一情境下的即時反應。另有網友指出，道歉聲明僅以馬來文發布，未同步提供中文版本。

事件曝光後，也有馬來西亞網友在網路上留言討論，對涉事女子的言行表示不認同，並批評相關行為不當。隨著影片持續在網路流傳，事件仍受到兩地網友關注。

大馬女子在影片中稱「中國人不洗澡」、「很臭」。（視頻截圖）