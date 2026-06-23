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降價也賣不動 合資燃油車紛撤出門店 雷凌月銷剩194輛

中國新聞組╱北京23日電
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燃油車降價也賣不動，雷凌月銷從1萬跌至194輛。（取材自微博）
燃油車降價也賣不動，雷凌月銷從1萬跌至194輛。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

中國新能源車滲透率創高，燃油車銷量急跌並加速撤出門店；合資主力車型即使大幅降價，仍因產品更新與智慧化落後而難以止跌。

中國新能源汽車市場持續高速成長，燃油車則加速退場。2026年上半年尚未結束，中國燃油車市場已出現明顯萎縮跡象，不僅銷量持續下滑，許多曾熱銷的合資品牌車型也陸續退出展廳，傳統燃油車正面臨前所未有的生存壓力。

界面新聞報導，中國乘聯會數據顯示，今年5月常規燃油乘用車零售量較去年同期大幅下滑39%，跌幅遠高於整體乘用車市場22.1%的降幅。引人關注的是，當月多份汽車銷售排行榜前10名車型中，已看不到燃油車身影，新能源車已全面掌握市場主導權。

從北京多家汽車經銷商可見，過去撐起合資品牌銷量的豐田雷凌、卡羅拉、本田思域、大眾速騰及日產軒逸等主流家用車，市場表現明顯下滑。一家廣汽豐田門市內，展廳僅陳列四輛車，其中新能源車與燃油車各半，曾經的銷售主力雷凌甚至已撤出展廳。

銷售人員坦言，雷凌目前已改為接單生產，不再保留庫存。數據顯示，雷凌今年5月零售銷量僅194輛，而三年前月銷量仍維持在1萬輛以上。

報導指出，面對市場需求萎縮，不少合資品牌開始縮減燃油車產品線，減少排產與庫存，將資源集中在利潤較高的車型上。部分經銷商也陸續縮小展廳規模、裁減人力，以降低營運成本。

即使如此，大幅降價依然難以挽救市場。報導指出，目前豐田凱美瑞終端優惠約5萬元（人民幣，下同），亞洲龍優惠6萬元，本田雅閣優惠甚至高達7.5萬元。這些原本售價約20萬元的合資中型房車，如今成交價普遍跌至13萬至15萬元，相當於打了六至七折。

然而，降價並未換來銷量同步成長，許多消費者認為價格還有下探空間，因此選擇繼續觀望。一名準備購車的消費者稱，「現在確實便宜，但說不定下個月還會更便宜。」

業界分析認為，燃油車競爭力下滑的關鍵原因，在於產品更新速度已落後新能源車。新能源品牌普遍維持一年改款、兩年換代節奏，並持續強化智慧駕駛、語音互動等功能；相較之下，多數合資品牌燃油車換代周期超過五年，在智慧化配置方面明顯落後。

此外，消費族群也出現明顯變化。據汽車流通協會專家李顏偉分析，燃油車買家年齡普遍較高，而年輕消費者首次購車時，更重視智慧座艙、自動駕駛及數位體驗，因此更傾向選擇新能源車。

數據顯示，今年5月中國新能源乘用車零售滲透率已達62.9%，再創歷史新高，成為中國車市主流。

精華 FAQ

  • 主要因新能源車持續擴張並搶占市場，5月常規燃油乘用車零售量年減39%，跌幅遠高於整體乘用車市場，顯示燃油車需求正快速萎縮。

  • 北京多家門市已縮減燃油車展示空間，雷凌甚至撤出展廳並改為接單生產；同時不少經銷商也在減少庫存、縮小展廳與裁減人力。

  • 因消費者認為價格可能還會再降，選擇觀望；此外燃油車換代慢、智慧座艙與自動駕駛落後新能源車，年輕買家更偏好後者。

本田 豐田

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