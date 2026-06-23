中央黨刊探討「內需不振、消費低迷」 為7月會議暖身

求是雜誌是中共 中央機關刊，一向宣教中共最高層的聲音，前兩天突然觸及一個敏感話題，即內需不振、消費低迷，來因何在。這事引起很大關注又導出一些猜測，因為很快就要7月，7月底有個中共中央政治局半年經濟會，這會議又通常要作出一些重要的政策調整。

討論這一話題，先要看求是文章的底色。求是雜誌作為中共中央機關刊，半月一期，每期都以習近平 講話或文章為頭題，每期討論一兩個重要話題。不用問，那都事關既定的方針政策。作為黨刊，求是還辦有幾份子刊如紅旗文稿、小康雜誌，但最近特別重視求是網，立志要將其辦為中共黨的理論宣傳研究平台。

不用說，求是網的內容沒有求是雜誌那樣嚴格，稿件通常不用送審中宣部甚至中共中央書記處，尺度鬆些，探討性也就大些。6月18日求是網發表了一篇評論員文章，題為「以更大力度提振消費」，外面不見得清楚求是雜誌和求是網之區別，所以特別的重視。

消費和內需在中國大陸已算掉牙老話題，因為還說求是評論員文章敏感，又有那麼些專家學者想來解讀呢？關鍵在於這篇在老話題中講出敏感說法，文章不必引了，挑幾點說法出來品品。一是文章發表時間，就在大陸國家統計局公布前五月經濟數據後，數據顯示消費沒有改善，反而更加糟糕，求是評論員看來有感而發；二是文章反話正說，本來消費說有提振，但文章以「更大力度」來鼓勵，分寸感極強；三是作為中共黨刊黨網，第一次面對現實即民眾不消費是因為沒錢，而不是刁民不聽話跟官府作對，把問題解釋成家底變薄了；四是提出了一些技術性說法，即「防止資產價格下跌對消費信心的負向螺旋」、 「加快修復居民資產負債表」等等，經濟學家們對這些最感興趣。

到這基本內容，就知道民間對求是文章因何反應那麼大，可用四點總結，一是問題嚴峻，嚴峻到求是都這麼說了；二是面對現實，這對求是網有大大的加分；三是立場有變，不再是官民或則說黨民對立，至少一隻腳踏到民眾這邊來看問題；四是努力求解，沒有官話打馬虎眼，這回是真著急。

求是網文章自然而然引來一些猜測，即中共當局是否投石問路。這猜測來得有理，一是中共黨刊黨報「宣傳紀律」相當嚴，求是評論員絕不敢造次；二是風聲雨聲讀書聲，都會隨風而至吹到求是評論員們耳中，他們聽「領導講話」，應比其他行當來得早點；三是問路是必然的，中國大陸經濟現在真是問題重重，有說消費、就業等是疫情以來最嚴重，中南海諸公不論東院西院，還是會著急。

最後說說7月之會。中共中央政治局通常一月一會，其中有三次以經濟為專題，相對於4月的開局、12月的部署來年，7月又稱半年經濟會議，這半年之會不僅有承上啟下的重要，還會有因時趁勢的神來之筆。這兩天有人聲稱7月會議會提前，這可能性不大，以一個時間放出話題，認真議論開出藥方，應是穩妥之舉。何況就在這兩天，一些頂層智囊已陸續有高見面世了。