世界盃球迷帶「旭日旗」入場 中網友怒：相當納粹卐字旗

世界盃日本對突尼西亞之戰，有日本球迷被指帶「旭日旗」入場。而旭日旗一向被視為日本軍旗，引起中國網友不滿和批評。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 日本隊大勝突尼西亞之際，球迷在場內展示旭日旗引發中國輿論譁然，外界批評其帶有軍國主義與侵略歷史意涵，並質疑FIFA對此缺乏明確管制。

2026美加墨世界盃 持續進行，日本 隊22日在F組小組賽第二輪以4比0大勝突尼西亞，創下亞洲球隊在世界盃舞台最大比分勝利紀錄。然而，賽場外的一幕卻引發爭議，有中國網友發現，多名日本球迷在看台上揮舞帶有濃厚軍國主義色彩的「旭日旗」，相關畫面曝光後迅速在中國社群平台引發熱議，不少網友痛批此舉是在揭開亞洲國家二戰歷史傷疤。

據中國足球及體育博主「JR體角日記」發布的照片顯示，在日本隊比賽期間，有日本球迷攜帶旭日旗進入球場，並在看台上公開展示。相關圖片曝光後迅速登上微博熱搜，不少中國網友質疑，國際足聯（FIFA）對此並未作出明確處理，甚至有轉播畫面拍攝到相關旗幟。

許多中國網友在留言區表達不滿，有人指出，「旭日旗相當於納粹 德國的卐字旗」、「日式軍旗怎能堂而皇之出現在世界盃賽場」，也有人認為國際賽事應尊重歷史記憶與各國人民感受，不應容忍帶有侵略象徵意味的標誌出現在球場。

北京日報旗下「長安街知事」發文指出，旭日旗並非一般國旗或民俗圖騰，而是舊日本帝國軍隊在二戰期間使用的軍旗，當年日本軍隊正是打著這面旗幟侵略亞洲多國，對中韓及東南亞等地造成巨大傷害，因此對許多亞洲民眾而言，旭日旗象徵的並非單純文化符號，而是侵略戰爭與軍國主義的象徵。

文章指出，二戰結束後，日本舊軍隊雖然解散，但由於軍國主義勢力未被徹底清算，相關旗幟與象徵符號至今仍被部分右翼人士使用。近年來，日本右翼團體在參拜靖國神社等活動時，也經常揮舞旭日旗，因此該旗幟在亞洲社會始終存在高度爭議。

事實上，這已非旭日旗首次出現在國際體育賽事。從東京奧運、卡達世界盃到巴黎奧運期間，都曾出現相關爭議。

不過，日本官方多年來持續試圖淡化旭日旗的政治意涵。東京奧運籌備期間，日本政府及東京奧組委便曾表示，旭日旗只是日本民間常見圖案之一，不應被視為政治標誌。然而，這種說法始終未獲亞洲多國認同。

隨著世界盃關注度持續升高，旭日旗再度現身賽場也引發外界對國際足聯態度的討論。有中國網友質疑，若納粹標誌被視為禁忌符號，為何同樣與侵略歷史密切相關的旭日旗卻屢次出現在國際體育場合？還有人稱，體育競技應建立在尊重歷史與和平精神基礎上，任何可能美化侵略歷史或傷害受害國人民感情的行為，都不應出現在世界級體育盛會上。

有日本球迷被指帶「旭日旗」和日本國旗入場。(取材自微博)

有日本球迷被指帶「旭日旗」入場。(取材自微博)